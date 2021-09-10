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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 25920 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 10 сентября 2021 04:16
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 25920 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 86 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 21 пациент, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25920 человек. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21780 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 04:18

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