ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 25920 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 86 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 21 пациент, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.