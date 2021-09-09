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Абхазия Информ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Четверг, 09 сентября 2021 16:15
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 9 сентября 2021. Абхазия-Информ. 10 сентября в 11:00 в состоится очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. В повестку включено более 10 вопросов:

Об утверждении проекта Протокола №3 к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года;

О представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении Меморандума о взаимопонимании между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных отношениях;

О выдаче ООО СП «АРС» разрешения на ввоз в Республику Абхазия охотничьих товаров;

О предоставлении ООО «Водный мир» права пользования участком недр в ущелье реки Пшап Гулрыпшского района;

Об утверждении Правил безопасного обращения с оружием и Порядка проверки знания правил безопасного обращения с оружием;

О проведении переговоров о подписании Соглашения «О сотрудничестве между Министерством Юстиции Республики Абхазия и Министерством Юстиции Республики Южная Осетия»;

О представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам;

Об утверждении состава Абхазской части Совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2017 года № 75 «Об установлении ежемесячных выплат членам Союза журналистов Республики Абхазия, являвшимся членами Союза журналистов СССР»;

О реализации автотранспортных средств специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

О включении имущественного комплекса пансионата «Кавказ» в г. Гагра, пр. В. Ардзинба, №6 в перечень объектов подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года № 117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

Кроме того, на рассмотрение правительства будут вынесены несколько вопросов земельного пользования.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 09 сентября 2021 16:25

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