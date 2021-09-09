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Абхазия Информ

В НОВОМ АФОНЕ ЕСТЬ ПУНКТ ЗАБОРА ПЦР-ТЕСТОВ НА КОВИД

Новости Четверг, 09 сентября 2021 15:40
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В НОВОМ АФОНЕ ЕСТЬ ПУНКТ ЗАБОРА ПЦР-ТЕСТОВ НА КОВИД

Сухум. 9 сентября 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдурад Бутба побывал в больнице г. Новый Афон, сообщает пресс-служба ведомства.

Эдуарда Бутба сопровождал глава Администрации города Темур Отырба.

Министр обсудил с руководством больницы рабочие вопросы и выслушал пожелания и предложения врачей, для улучшения качества оказания медицинской помощи жителям города.

Также на базе больницы сегодня был открыт пункт забора ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Теперь граждане с подозрением на Covid-19 смогут обращаться в Новоафонскую больницу.

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