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Абхазия Информ

МЧС АБХАЗИИ ПРИОБРЕЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Новости Четверг, 09 сентября 2021 15:35
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МЧС АБХАЗИИ ПРИОБРЕЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Сухум. 9 сентября 2021. Абхазия-Информ. Курортный сезон на исходе.  Однако для спасателей, обеспечивающих безопасность граждан и гостей республики на водных объектах,  работы меньше не стало.

В связи с этим инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии дополнительно приобрела спасательное снаряжение и комплектующие детали для спасательных судов.

«По практике видно, что ежегодно у нас круглый год купаются люди и в море и различных озерах, поэтому мы тоже работаем практически круглый год. Эти спасательные принадлежности нам очень нужны, – говорит начальник ГИМС Тенгиз Сабуа.

Главе спасательного ведомства Льву Квициния были представлены вновь приобретенные спасательные снаряжения – жилеты, спасательные круги и спасательные лассо, которые накидываются на утопающего и подтягиваются к спасательному катеру.

Дополнительно инспекция приобрела около 100 комплектов спасательного снаряжения.

«Мы приобрели водолазное оборудование – костюмы, приборы, ласты, различные комплектующие детали для катеров. Мы постоянно это получаем и покупаем, но, тем не менее, нужно обновлять расходные материалы», – отметил Сабуа.

Приобретённое спасательное снаряжение и оборудование будут распределены по всем районам республики, что станет серьезным подспорьем в каждодневной работе спасателей по обеспечению безопасности на водных объектах страны.

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