МЧС АБХАЗИИ ПРИОБРЕЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Сухум. 9 сентября 2021. Абхазия-Информ. Курортный сезон на исходе. Однако для спасателей, обеспечивающих безопасность граждан и гостей республики на водных объектах, работы меньше не стало.
В связи с этим инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии дополнительно приобрела спасательное снаряжение и комплектующие детали для спасательных судов.
«По практике видно, что ежегодно у нас круглый год купаются люди и в море и различных озерах, поэтому мы тоже работаем практически круглый год. Эти спасательные принадлежности нам очень нужны, – говорит начальник ГИМС Тенгиз Сабуа.
Дополнительно инспекция приобрела около 100 комплектов спасательного снаряжения.
«Мы приобрели водолазное оборудование – костюмы, приборы, ласты, различные комплектующие детали для катеров. Мы постоянно это получаем и покупаем, но, тем не менее, нужно обновлять расходные материалы», – отметил Сабуа.
Приобретённое спасательное снаряжение и оборудование будут распределены по всем районам республики, что станет серьезным подспорьем в каждодневной работе спасателей по обеспечению безопасности на водных объектах страны.