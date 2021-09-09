МЧС АБХАЗИИ ПРИОБРЕЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Сухум. 9 сентября 2021. Абхазия-Информ. Курортный сезон на исходе. Однако для спасателей, обеспечивающих безопасность граждан и гостей республики на водных объектах, работы меньше не стало.

В связи с этим инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии дополнительно приобрела спасательное снаряжение и комплектующие детали для спасательных судов.

«По практике видно, что ежегодно у нас круглый год купаются люди и в море и различных озерах, поэтому мы тоже работаем практически круглый год. Эти спасательные принадлежности нам очень нужны, – говорит начальник ГИМС Тенгиз Сабуа.