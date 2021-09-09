АСЛАН БЖАНИЯ: «РЕЖИМ РАБОТЫ НА ГОСГРАНИЦЕ НЕ ИГРАЕТ В ПОЛЬЗУ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

Приветствуя Гурулева глава государства отметил, что хорошо знаком с его деятельностью и благодарит за службу во благо народу Абхазии и Южной Осетии. «Для Абхазии события 2008 года имеют важное значение. Вы были одним из тех, кто поворачивал ход этих событий в правильное русло. Конечно, процесс который предстоит – процесс выборов в Государственною думу очень важен. Мы отслеживаем и, по мере наших возможностей будем принимать в этом участие. От состава Думы зависит очень многое. Мы сделаем все возможное для того, чтобы выборы в республике прошли на высоком организационном уровне», – сказал президент.

Глава государства убежден что «Единая Россия» останется лидирующей партией в Госдуме.

Андрей Гурулев поблагодарил Аслана Бжания за встречу.

«Для меня Абхазия – не чужая страна, я в разные годы работал в Седьмой военной базе. У меня только самые добрые впечатление об этой республике и народе», – сказал он.

Гурулев подчеркнул, что будущий депутат Госудумы должен напрямую работать с избирателями, без посредников.

«В первую очередь во благо улучшения жизни жителей республики», – сказал он.

Аслан Бжания озвучил ряд проблем, существующих на абхазо-российской государственной границе.

«У нас 80% взрослого населения имеют гражданство Российской Федерации. Этого вполне достаточно, для того, чтобы поменять режим работы на государственной границе. То, что у нас там происходит заставляет наших граждан мучиться, особенно в сезон. Эта история не играет в пользу наших отношений», – сказал глава государства, отметив, что эти и другие вопросы избиратели будут ставить перед депутатом Госдумы.

На встрече обсуждались и другие актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.