ЗАРЕГИСТРИРОВАН 391 ЛЕТАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Сухум. 8 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 369 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 118 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, мужчина 72 лет и женщина 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умер пациент 68 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25834 человека. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21760 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.