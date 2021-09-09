ЗАРЕГИСТРИРОВАН 391 ЛЕТАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Сухум. 8 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 369 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 118 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.