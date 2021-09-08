АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ: ПЛАНОВ НА ТЕКУЩИЙ ГОД БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО…

– Да, я несколько лет работал начальником домоуправления №1. Полученный практический опыт для меня важен. Должность заместителя главы администрации, безусловно, дает иные возможности для реализации идей по решению проблем, применяя накопленный опыт.

– Вы уже больше года на посту заместителя главы Администрации столицы. Как вы оцениваете свою должность после работы в домоуправлении №1?

В каждом микрорайоне города проблемы практически схожие, они касаются придворовых территорий, подъездов, подвалов, лифтов, кровли домов, вывоза мусора. К ним нужно прибавить территории парков, скверов, площадей, набережную, тротуары. За все послевоенное время мало где были отремонтированы тротуары. Эта проблема, в ряду других приоритетных, поэтапно решается. В нескольких местах в центре города уже уложена тротуарная плитка, к примеру, частично на ул. В. Ардзинба. Ведутся работы напротив посольства России, вокруг парка Славы, площади Свободы.

Планов на текущий год было очень много. При благоприятных условиях уже велись бы работы по благоустройству в Новом районе, Синопе, Железнодорожном (Старом) поселке, на ВИЭМе и в других микрорайонах. Но, к сожалению, в нашу жизнь вмешалась пандемия. Наиважнейшим стало решение вопросов здравоохранения: обустройство новых койко-мест в инфекционной и городской больницах, обеспечение кислородом и всеми необходимыми медикаментами; организация обучения в школах с соблюдением санитарных норм и так далее. Потом – ураган и наводнения. Сегодня всё это весьма затратно, бюджет города не столь велик, к сожалению. Мы рассчитываем, что удастся решить часть проблем при поддержке правительства, президента, а также по российской Инвестпрограмме.

– Что именно вы курируете в администрации?

– Курирую Департамент жилищно-коммунального хозяйства – это все домоуправления, БТИ, в чьём ведении системы канализации и водоснабжения, вывоз мусора, благоустройство дорог, территорий…

Безусловно, в работе приоритетом является водоснабжение и водоотведение. Проблемы из-за высокой степени износа инженерных коммуникаций и отсутствия бюджетных возможностей их модернизации. Надо понимать, что у нас низкая собираемость не только за потребленную электроэнергию, но и за воду, вывоз мусора со стороны населения, предприятий и организаций.

Капитального ремонта, кардинальной и комплексной реконструкции требуют городские дороги. Улицы, проезды, переулки и тупики – всего их 320, общая площадь составляет 1 584155 кв.м., площадь проезжей части – 919729 кв.м., площадь тротуаров – 397252 кв.м. Причинами проблем являются естественный износ, отсутствие ограничений тоннажа большегрузных машин…Большая транспортная нагрузка приводит к повреждениям самого полотна и находящимся под ним коммуникаций. Поэтому, вначале надо заменить коммуникации, а уж потом ремонтировать дороги. По Инвестпрограмме работы ведутся именно в этом порядке, в частности, на улицах Джонуа, Гулиа, Абазинская.

Немало проблем в жилом фонде, особенно в многоэтажках. Должен отметить, что все структуры, подведомственные администрации, работают слаженно и оперативно. Об этом говорят и горожане, особенно после стихийных бедствий.

Что касается домоуправлений, они готовы оказать жильцам первую оперативную помощь по текущему ремонту, т.е., сорвался кран, пробило трубу, на помощь придут электрики, сантехники, есть рабочие, которые подметают, покосят траву и сорняки вокруг домов… Есть идеи и по благоустройству придомовых территорий, но пока нет реальных возможностей их реализовать. У меня пожелание ко всем горожанам – относиться с уважением к деятельности службы ЖКХ, которая поддерживает порядок и чистоту на придомовых территориях. Часто наблюдаем на улицах стихийно возникающие несанкционированные свалки – бытовой, нередко и строительный мусор, лежит рядом с контейнерами, а не в них. Можно много говорить о проблемах, о том, как и насколько хорошо удается их решать, но я думаю, без поддержки горожан будет ещё сложнее. Я о том, что каждый домовладелец, житель многоэтажки, все мы обязаны не сорить вокруг себя, не захламлять дворы, подвалы и подъезды… Мы все ответственны за наш город – это наш дом.

– 4 июля ураган, а в ночь с 26 на 27 июля ливневые дожди нанесли большой ущерб городу. Впервые за многие годы река Адзапш из берегов не вышла. А вот Басла снова затопила дома на ул. Чанба. Русло этой реки очищалось?

– Ураган и дождь нанесли действительно громадный ущерб людям и городу в целом. Попадали деревья на дома, машины, ураганом снесло кровлю домов в частном секторе и в многоэтажках. Глава администрации создал оперштаб, все структуры работали сутками, надо было накрыть дома временной кровлей, из домов выкачать воду, помочь вымыть ил. Оперативно за счет бюджета города удалось восстановить кровлю на 33 объектах, это многоэтажные дома. Но ещё много объектов, которые требуют таких же вложений, что без поддержки правительства не представляется возможным.

Незадолго до стихийного бедствия, по заданию мэра, были очищены ливневки почти на всех улицах, благодаря этому вода в городе не стояла, не были затоплены улицы и т.д. Река Адзяпш также была очищена за два месяца до стихии. Коммунальные службы хорошо поработали и, как результат, впервые за послевоенное время она не вышла из берегов, не затопила дома частного сектора на улицах Титова, Заречная.

Баслу тоже намерены были очистить, но позже. 27 июля в половине седьмого утра я уже был во дворе Зураба Барганджия, который был в очередной, третий раз, подтоплен. Это на ул. Чанба. И в прежние разы, и сейчас мы наблюдаем, что домовладельцы, живущие вдоль Баслы, часто кидают в неё мусор, причем габаритный, включая кузовы машин, старые холодильники, и другие бытовые приборы… Говоря о русле реки, не могу не отметить, что имеют место ещё и грубые нарушения при строительстве домов, подсобных помещений…

Что касается специальной техники по очистке русел рек: используем то, что есть, закупаются новые машины. За полтора года работы Беслан Эшба изыскал возможности для приобретения 5 разных машин: небольшие тракторы с ковшом, на подходе спецавтомашина для асфальтирования дорог, многофункциональный трактор, который подметает, убирает мусор, моет дороги. Закуплена в Чебоксарах машина для спецавтохозяйства, в которую входит 16 мусорных контейнеров. Парк машин обновляется и расширяется. Беслан Эшба заинтересован в приобретении нужной техники, той, которая сможет реально качественно работать в наших условиях.

По-прежнему остается требующей разрешения проблема, связанная с подземными переходами. Ни один из них не находится на балансе города, они принадлежат железной дороге, СФТИ и другим организациям. Но затопленные, неосвещенные, не убранные подземки – это реальная угроза безопасности горожан, ведь им приходится при интенсивном движении автотранспорта перебегать дорогу, особенно в центре Синопа. Поэтому городские службы вынуждены чистить, убирать, откачивать воду из подземок, конечно, для бюджета это накладно.

Мадона КВИЦИНИЯ



