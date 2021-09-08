УЧЕБНИКИ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ШКОЛ

Сухум. 8 сентября 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой политики передало районным управлениям, отделам образования и школам-интернатам более 13 тысяч учебников. Книги рассчитаны как для начальных, так и старших классов – это «Абхазский язык» и «Абхазская литература» для 6-го, 7-го и 8-го классов, «Прописи» для 1-го класса, «Русская литература» для 6-го класса, «Математика» для 4-го класса, а также учебные пособия для учителей.

«Это большое подспорье как для родителей, так и для учителей. Это первая партия бесплатных книг. В ближайшее время к нам дополнительно поступят «Прописи», которые в течение сентября также будут розданы по школам, для начальных классов», - сказал руководитель пресс-службы Минпросвещения Аслан Кутелия.