ТУРИСТ РАНИВШИЙ ДВУХ ЧЕЛОВЕК АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА
Сухум. 8 сентября 2021. Абхазия-Информ. 1 сентября турист из Самары Александр Савинкин, в состоянии алкогольного опьянения ранил в Пицунде хозяина гостиницы Фазлыбея Пкин и туристку из Новосибирска Веронику Павлову. В настоящее время он заключен под стражу сроком на два месяца.
С ходатайством о его аресте в суд обратилась районная прокуратура. В установленные законом сроки, а именно в течение 10 дней, россиянину предъявят обвинение, и дело направят в суд.
Савинкин без причины нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Во время завязавшейся драки он также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска. После оказания первой медицинской помощи в районной больнице пострадавших отпустили, дальнейшее лечение они проходят амбулаторно.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Абхазии «Умышленное причинение вреда здоровью».
Савинкин, который находился на отдыхе с отцом и другом, содержится в УВД по Гагрскому району.