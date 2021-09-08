ТУРИСТ РАНИВШИЙ ДВУХ ЧЕЛОВЕК АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА

Сухум. 8 сентября 2021. Абхазия-Информ. 1 сентября турист из Самары Александр Савинкин, в состоянии алкогольного опьянения ранил в Пицунде хозяина гостиницы Фазлыбея Пкин и туристку из Новосибирска Веронику Павлову. В настоящее время он заключен под стражу сроком на два месяца.

С ходатайством о его аресте в суд обратилась районная прокуратура. В установленные законом сроки, а именно в течение 10 дней, россиянину предъявят обвинение, и дело направят в суд.