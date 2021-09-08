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Абхазия Информ

ЕС И ФАО ВНОСЯТ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ КАШТАНА В АБХАЗИИ

Новости Среда, 08 сентября 2021 17:31
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ЕС И ФАО ВНОСЯТ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ КАШТАНА В АБХАЗИИ

Сухум. 8 сентября 2021. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) по совместной инициативе Европейского союза и ООН, в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III), провела церемонию открытия лаборатории биологии и микологии при Институте экологии Абхазии. Работа лаборатории будет сосредоточена на размножении гиповирулентных форм патогена Cryphonectria parasitica, которые в дальнейшем будут привиты деревьям каштана, чтобы помочь им бороться с болезнью.

Каштаны в Абхазии погибают от грибкового возбудителя Cryphonectria parasitica. С 2019 года ФАО в партнерстве с Институтом экологии и Швейцарским федеральным институтом лесов работает над внедрением биологической борьбы против данного патогена в Абхазии. Благодаря работе экспертов ФАО, образцы зараженной коры каштана были взяты для исследования в Швейцарском лесном институте, на основе которых было выделено два изолята гиповирулентной крифонектрии, способной подавлять патоген.  

«После двух лет интенсивного сотрудничества и изучения передового международного опыта в лечении болезней каштана, включая ознакомительную поездку в Турцию для обмена опытом, мы рады сообщить, что первые биологические методы лечения Cryphonectria parasitica запускаются в Абхазии. Хотя внедрение биоконтроля технически чрезвычайно сложно, мы надеемся очень скоро сообщить о положительных результатах в Абхазии», - Кыял Арабаева, руководитель проектного офиса ФАО в Сухуме.

Первая экспериментальная инокуляция гиповирулентных штаммов была проведена на двадцати зараженных деревьях на территории опытных участков в АБНИЛОСе в Очамчире и Сухумском районе. Каждое дерево было помечено и зарегистрировано сотрудниками лаборатории. Технические аспекты инокуляции проводились под руководством Швейцарского федерального института леса и ФАО. Результаты инокуляции ожидаются весной 2022 года.

Для того чтобы была возможность проводить мультипликацию и инокуляцию на месте, ФАО и ЕС оказали поддержку в создании микологической лаборатории. «Создание этой лаборатории стало возможным благодаря финансовой поддержке ЕС, а также тесному сотрудничеству с местными заинтересованными сторонами, приверженными делу улучшения здоровья лесов в Абхазии. ФАО полностью оснастила лабораторию необходимым оборудованием, включая ламинарный бокс, климатическую камеру и другое оборудование на общую сумму 60 000 долларов США. ФАО также организовала ознакомительную поездку для сотрудников лаборатории на пятидневный тренинг по микробным культурам во Всероссийский центр карантина растений (ВНИИКР) в Москве, чтобы поддержать будущую независимую работу лаборатории по внедрению биоконтроля над заболеваниями каштана посевного в Абхазии» - Михаил Кирия, специалист ФАО по здоровью лесов.

За последнее десятилетие проникновение и распространение инвазивных вредителей оказало существенное влияние на сельскохозяйственный сектор в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями - Коричневым мраморным клопом, Красным пальмовым долгоносиком, Белой бабочкой и Самшитовой огневкой.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ обращаться в офис продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Сухум, проспект Мира, 21.

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 08 сентября 2021 17:33

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