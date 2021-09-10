СОВЕЩАНИЕ У ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Пилия подчеркнул, что не все руководители сдали на рассмотрение итоговый проект бюджета 2022 года и распорядился ускорить процесс в работе над ним. Отметив, что при рассмотрении бюджетов будет тщательно проверяться каждая штатная единица и расходная часть, глава предупредил о жестком контроле над формированием бюджета района на 2022 год.

В свою очередь начальник финансового отдела Хаджарат Адзинба, обратил внимание на то, что все руководители должны пересмотреть эффективность работы каждого сотрудника, который находится у них в подчинении. По его словам во всех отделах и управлениях необходимо дать оценку коэффициенту полезного действия сотрудников, занимающие ответственные рабочие места уже не один год и определить соответствие их квалификации.

Константин Пилия сообщил присутствующим, что руководству района поступило предложение рассмотреть крупный инвестиционный проект. Инвесторы из Осетии планируют заняться переработкой свежей рыбы выращенной в районе.

«Это позволит создать рабочие места для местного населения и поднять экономические показатели Галского района в ближайшем будущем. Заявка на проект инвесторами уже подана, остается только рассмотреть и принять его при соответствии и соблюдении всех необходимых мер и норм», – сообщил Пилия.

Первый заместитель главы по городскому администрированию Дмитрий Адлейба, с сожалением отметил, что несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению данной проблемы, бродячий скот до сих пор пасется на улицах города. Как только решением районного собрания будут установлена тарификация штрафов, бродячий скот будет помещен в специальный загон и возвращен владельцам, только в случае оплаты штрафа.

Дмитрий Адлейба сообщил, что ветеринарной службой района во главе с Лианой Джгереная проведена огромная работа по маркированию крупного рогатого скота. В течение месяца ведутся работы в этом направлении, но некоторые владельцы коров, препятствуют маркированию своих животных, что значительно замедляет весь процесс.

В ходе совещания обсуждались и другие вопросы.