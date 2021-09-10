ПРОВЕЛИ САНОБРАБОТКУ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Специалисты подразделения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, четвертого отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Минобороны России, прибывшие в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения провели дезинфекцию в городе Гал.

Военнослужащие провели специальную обработку инфраструктуры города, а именно – здания администрации, центральной больницы, дома культуры, рынка и центральных улиц.

В обработке территорий была задействована специальная техника – АРС-14 КМ и КМС- 65 с реактивным двигателем. Дезинфекция проводилась препаратом гипохлорит натрия марки б, который полностью безопасен для здоровья человека.