 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ ИЗ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 10 сентября 2021 05:22
Оцените материал
(0 голосов)
МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ ИЗ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба встретился со школьниками из Галского района, которые в будущем, возможно, поступят в средне-специальные и высшие учебные заведения, расположенные в столице.

Около 20 учащихся пяти сельских школ Галского района в сопровождении учителей и родителей приехали в Сухум по программе общественной организации «Амилат ресурскуа». Старшеклассникам было интересно ознакомиться с условиями обучения в Сухумском государственном колледже, чтобы принять решение о поступлении. Побывали они и в Сухумском лицее-интернате.

После посещения учебных заведений организаторы привели детей и к главе города, чтобы у них сложилось целостное представление о столице.

Как оказалось, многие хотят учиться в Сухуме, но их останавливает отсутствие общежития при учебных заведениях.

Беслан Эшба заметил, что к следующему учебному году постарается решить этот вопрос.

На встрече отмечалось, что галским школьникам интересно было бы участвовать в образовательных, спортивных и культурных мероприятиях, проводимых в Сухуме.

Глава столицы Беслан Эшба напомнил, что сейчас из-за пандемии такие мероприятия не проводятся, но в будущем был бы только рад их участию.  

Глава города интересовался, какие специальности привлекают будущих выпускников школ. В качестве напутствия, он посоветовал им хорошо учиться, так как полученный в школе багаж знаний будет подспорьем при обучении в вузах. «Самое важное и главное для вас сейчас – накопить багаж знаний. Дальше поступите в средне-специальные и высшие учебные заведения. Нагрузки повысятся. Первые шаги во взрослой жизни потребуют большой самоотдачи от тех, кто хочет чего-то добиться. Сложнее будет учиться в университете, если пробел будет в школьном образовании, многие вещи можете не понять на лекциях. Поэтому не упускайте свое время. Интересуйтесь помимо школьной программы еще и дополнительными материалами вокруг специальности, которую собираетесь выбрать. Все зависит от знаний. Поэтому знания, знания и еще раз знания», – сказал Эшба.

Галские школьники были активны на встрече. Без смущения задавали мэру прямые, порой личные вопросы, на которые получали искренние ответы.

Так, присутствующие узнали, что зарплата у мэра около 18 тысяч рублей, что в школьные годы он готовился стать врачом, а поступил в вуз учиться на экономиста. 

Победитель республиканской олимпиады ученик Тагланской школы Михаил Шария спросил легко ли быть мэром, стоит ли заниматься политикой, должен ли человек быть амбициозным и есть ли вершина карьерного роста.  

«Если человек не будет иметь перспективы роста, он начинает деградировать. Нужно ставить перед собой цели и задачи, чтобы расти. Человек должен добиваться карьерного роста. Фанатизм должен отсутствовать. Кто-то кого-то просит взять на работу – родственника, друга, не всегда соответствующего той или иной должности. Но потихонечку это отходит на второй план. Потому что каждый руководитель хочет дать результат, а если у него в команде работают непрофессионалы, страдает результат. А если страдает результат, значит, плохой руководитель. Все взаимосвязано. По профессиональным качествам набирают сотрудников. Человеку с хорошим багажом знаний, который стремится набрать опыт и расти, всегда будет открыта дорога. Над собой надо работать, нельзя останавливаться. Технологии все время идут вперед, их надо осваивать», – сказал Беслан Эшба.

Взрослые, сопровождавшие школьников в поездке, поблагодарили мэра за теплый прием и интересную беседу.

«Спасибо за встречу, вы так тепло нас встретили. Поделились полезной информацией. Надеюсь, они ее учтут в будущем, и пойдут по правильному жизненному пути. С молодежью нужно говорить, мы должны учитывать их интересы. Они – наше будущее поколение, и они будут строить наше государство. Из-за пандемии срыв учебного процесса очень сильно повлиял на учащихся и на всех нас. Несмотря ни на что верим, что после сложных времен наступят лучшие времена», – сказал специалист отдела образования Администрации Галского района Мамука Микая.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 05:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОВЕЛИ САНОБРАБОТКУ ЗАВЕРШЕНА УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ВОКРУГ ПАРКА СЛАВЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.