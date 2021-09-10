МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ ИЗ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Около 20 учащихся пяти сельских школ Галского района в сопровождении учителей и родителей приехали в Сухум по программе общественной организации «Амилат ресурскуа». Старшеклассникам было интересно ознакомиться с условиями обучения в Сухумском государственном колледже, чтобы принять решение о поступлении. Побывали они и в Сухумском лицее-интернате.

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба встретился со школьниками из Галского района, которые в будущем, возможно, поступят в средне-специальные и высшие учебные заведения, расположенные в столице.

После посещения учебных заведений организаторы привели детей и к главе города, чтобы у них сложилось целостное представление о столице.

Как оказалось, многие хотят учиться в Сухуме, но их останавливает отсутствие общежития при учебных заведениях.

Беслан Эшба заметил, что к следующему учебному году постарается решить этот вопрос.

На встрече отмечалось, что галским школьникам интересно было бы участвовать в образовательных, спортивных и культурных мероприятиях, проводимых в Сухуме.

Глава столицы Беслан Эшба напомнил, что сейчас из-за пандемии такие мероприятия не проводятся, но в будущем был бы только рад их участию.

Глава города интересовался, какие специальности привлекают будущих выпускников школ. В качестве напутствия, он посоветовал им хорошо учиться, так как полученный в школе багаж знаний будет подспорьем при обучении в вузах. «Самое важное и главное для вас сейчас – накопить багаж знаний. Дальше поступите в средне-специальные и высшие учебные заведения. Нагрузки повысятся. Первые шаги во взрослой жизни потребуют большой самоотдачи от тех, кто хочет чего-то добиться. Сложнее будет учиться в университете, если пробел будет в школьном образовании, многие вещи можете не понять на лекциях. Поэтому не упускайте свое время. Интересуйтесь помимо школьной программы еще и дополнительными материалами вокруг специальности, которую собираетесь выбрать. Все зависит от знаний. Поэтому знания, знания и еще раз знания», – сказал Эшба.

Галские школьники были активны на встрече. Без смущения задавали мэру прямые, порой личные вопросы, на которые получали искренние ответы.

Так, присутствующие узнали, что зарплата у мэра около 18 тысяч рублей, что в школьные годы он готовился стать врачом, а поступил в вуз учиться на экономиста.

Победитель республиканской олимпиады ученик Тагланской школы Михаил Шария спросил легко ли быть мэром, стоит ли заниматься политикой, должен ли человек быть амбициозным и есть ли вершина карьерного роста.

«Если человек не будет иметь перспективы роста, он начинает деградировать. Нужно ставить перед собой цели и задачи, чтобы расти. Человек должен добиваться карьерного роста. Фанатизм должен отсутствовать. Кто-то кого-то просит взять на работу – родственника, друга, не всегда соответствующего той или иной должности. Но потихонечку это отходит на второй план. Потому что каждый руководитель хочет дать результат, а если у него в команде работают непрофессионалы, страдает результат. А если страдает результат, значит, плохой руководитель. Все взаимосвязано. По профессиональным качествам набирают сотрудников. Человеку с хорошим багажом знаний, который стремится набрать опыт и расти, всегда будет открыта дорога. Над собой надо работать, нельзя останавливаться. Технологии все время идут вперед, их надо осваивать», – сказал Беслан Эшба.

Взрослые, сопровождавшие школьников в поездке, поблагодарили мэра за теплый прием и интересную беседу.

«Спасибо за встречу, вы так тепло нас встретили. Поделились полезной информацией. Надеюсь, они ее учтут в будущем, и пойдут по правильному жизненному пути. С молодежью нужно говорить, мы должны учитывать их интересы. Они – наше будущее поколение, и они будут строить наше государство. Из-за пандемии срыв учебного процесса очень сильно повлиял на учащихся и на всех нас. Несмотря ни на что верим, что после сложных времен наступят лучшие времена», – сказал специалист отдела образования Администрации Галского района Мамука Микая.

Об этом сообщает сайт столицы.