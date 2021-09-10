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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНА УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ВОКРУГ ПАРКА СЛАВЫ

Новости Пятница, 10 сентября 2021 05:31
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ЗАВЕРШЕНА УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ВОКРУГ ПАРКА СЛАВЫ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Уложено свыше 1500 квадратных метров плитки вокруг парка Славы. Также завершили работы по укладке плитки перед российским посольством. Теперь будем в парке Славы землей газоны засыпать. После этого все работы на этом участке можно считать завершенными, – об этом сообщил директор МУП «Благоустройство» Саид Кур-ипа.

Также МУП «Благоустройство» проводит плановые работы по обрезке сухостоев деревьев в парках, скверах, вдоль улиц столицы, на территории ведомств, предприятий, учреждений.

«С утра работали на телевидении, их территорию убирали вчера и позавчера. Сегодня днем занимаемся обрезкой сухостоев на улице Адлейба. Много работы по городу. Каждый день рабочие управления заняты делом», – заметил Саид Кур-ипа.

Он рассказал, что позднее предстоит сезонная осенняя обрезка деревьев по улицам Сухума.

«Все будет проводиться по согласованию с экологами и с их разрешения, естественно. После того, как осенью деревья отцвели, и с них спала листва, необходимо производить такую сезонную обрезку», – уточнил Кур-ипа.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 05:37

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