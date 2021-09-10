ЗАВЕРШЕНА УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ВОКРУГ ПАРКА СЛАВЫ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Уложено свыше 1500 квадратных метров плитки вокруг парка Славы. Также завершили работы по укладке плитки перед российским посольством. Теперь будем в парке Славы землей газоны засыпать. После этого все работы на этом участке можно считать завершенными, – об этом сообщил директор МУП «Благоустройство» Саид Кур-ипа.

Также МУП «Благоустройство» проводит плановые работы по обрезке сухостоев деревьев в парках, скверах, вдоль улиц столицы, на территории ведомств, предприятий, учреждений.