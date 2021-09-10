КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ ПОЛУЧИЛИ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ЧЕТРА

И вот по прошествии нескольких месяцев в Сухум доставили мини-погрузчики «ЧЕТРА». По заключенному контракту две машины со всей соответствующей комплектацией, с доставкой и уплатой таможенных платежей обошлись городскому бюджету почти в 7 миллионов рублей.

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Пополнился новой спецтехникой парк коммунального хозяйства администрации Сухума. В рамках прошедших командировок в Чебоксары весной этого года представители администрации города Сухум во главе с Бесланом Эшба побывали на ряде промышленных объектов. В частности, на Чебоксарском тракторном заводе сухумчан заинтересовала коммунальная техника.

«На Чебоксарском тракторном заводе среди прочего выпускают вот такие замечательные мини-погрузчики. Помимо того, что они выполняют погрузочно-разгрузочные функции, имеют еще и навесное оборудование. для подметания и уборки дорожного хозяйства с лотковой щеткой. В базовой комплектации эта машина имеет стандартный ковш, куда можно вставить карьерный ковш, крепления сделаны по стандартам, снимается достаточно легко. Ковш снимается, ставится в эти же места посадочное любое другое оборудование и машина запускается и выполняет функции, для которой предназначена. На второй машине такая же подметальная щетка. Но и ковш будет карьерный, чтобы можно было крупный грунт с карьеров грузить и вывозить на машинах. Она помимо уборочной функции будет также справляться и с этой функцией для нужд города», – пояснил замначальника ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба.

Тест-драйв новой спецмашины проводили инструкторы из Чебоксарского завода. Они задержатся в Сухуме на несколько дней, чтобы обучить механиков «Благоустройства» как пользоваться и управлять техникой.

Пробный проезд подметающей машины прошел на набережной Сухума, у поворота на Маяк. Посмотреть и оценить на практике функционал купленной техники пришли руководители Администрации во главе с мэром.

Замначальника Департамента ЖКХ отметил, что новая спецтехника позволит не только механизировать процесс, но и ускорит процесс уборки в городе. Мини-погрузчик маневренный, небольших размеров и при умелом управлении водителя-механика подметет везде, где нужно, как самый лучший дворник.

«Ручной труд рабочих всегда и дороже и тяжелее, сюда включается и человеческий фактор. Тем более в условиях пандемии мы столкнулись с тем, что большинство рабочих, которые подметают дороги, находятся на карантине, а город не должен оставаться грязным. Поэтому участие такой техники в уборке города незаменимо. Механизированная уборка является неотъемлемой частью, тем более живем в 21 веке и надо приспосабливаться к современным условиям», – сказал Авидзба.

Техника «ЧЕТРА» имеет модульную конструкцию. И оснащается различным навесным оборудованием в зависимости от потребностей покупателя. На машинах, приобретенных администрацией, навесное оборудование – подметальная щетка с функцией полива и установленной лотковой щеткой, благодаря чему и там, где проезжая часть примыкает к тротуарам, вычищается идеально даже от проросшей травы.

Об этом сообщает сайт столицы.