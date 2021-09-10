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Абхазия Информ

ДЕЛО О ПРИСВОЕНИИ ГОССРЕДСТВ ПЕРЕДАНО В СУД

Новости Пятница, 10 сентября 2021 05:44
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ДЕЛО О ПРИСВОЕНИИ ГОССРЕДСТВ ПЕРЕДАНО В СУД

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершено расследование уголовного дела по обвинению экс-начальника Управления капитального строительства Агрба Б.З., экс-генерального директора Государственной компании «Апсныргылара» Казанба И.П., инженера технического надзора УКС РА Бигвава В.Ш. и экс-директора ГСФ «Очамчырастрой» Куркунава И.Р. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса Республики Абхазия (присвоение, совершенное с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры РА.

По данным следствия, в период с июня 2016 года вышеуказанные должностные лица при производстве капитального ремонта водопроводных сетей в с.Члоу Очамчырского района в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 года, используя служебное положение составили заведомо подложные акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, содержавшие сведения о фактически невыполненных работах на общую сумму 9 421 305,07 руб., и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, на основании которых с расчетных счетов Управления капитального строительства Абхазии были перечислены денежные средства на общую сумму 25 359 962 руб. генеральному подрядчику ГК «Апсныргылара», и в последующем на расчетный счет подрядчика ГСФ «Очамчырастрой» перечислены денежные средства в сумме 10 514 874 руб. и по накладным переданы материалы-трубы на сумму 14 744 787 руб.

Полученные денежные средства директор ГСФ «Очамчырастрой» Куркунава И.Р., действуя по предварительному сговору с Агрба Б.З., Казанба И.П. и Бигвава В.Ш., из корыстных побуждений, перечислил на расчетные счета фиктивного индивидуального предпринимателя Рыжкова В.Ю. в сумме 2 495 000 руб. и фиктивного индивидуального предпринимателя Мальцева И.В. в сумме 1 563 959 руб., которыми соучастники преступления распорядились по своему усмотрению, как и материалами-трубами на сумму 5 190 864 руб., тем самым совершили хищение имущества в особо крупном размере.

Подследственные вину в совершении данного преступления не признали. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключение специалиста, протоколы осмотров, выемок, а также иные материалы уголовного дела, объем которого составил более 30 томов.

Заместителем Генерального прокурора утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело передано в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 05:48

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