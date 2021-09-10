ЖИТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА ПОГИБ НА ШАКУРАНСКОМ ВОДОПАДЕ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-информ. Накануне в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района, с сорокаметровой высоты упал житель города Белобой, Республики Башкортостан, Ветров Алексей Фёдорович, 1985 года рождения. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС РА в 14 часов 15 минут.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в морг Сухумской Республиканской больницы.