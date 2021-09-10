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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА ПОГИБ НА ШАКУРАНСКОМ ВОДОПАДЕ

Новости Пятница, 10 сентября 2021 14:32
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Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-информ. Накануне в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района, с сорокаметровой высоты упал житель города Белобой, Республики Башкортостан, Ветров Алексей Фёдорович, 1985 года рождения. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС РА в 14 часов 15 минут.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках  транспортировали тело погибшего  от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле  доставили его в морг Сухумской Республиканской больницы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 14:35

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