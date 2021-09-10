ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Представляя документ вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что срок погашения железнодорожного кредита будет продлен до 2034. Этот срок продлевался дважды – в 2012 и 2017 годах. Первый раз срок погашения кредита был продлен до 2023 года, второй – до 2029 года. В марте этого года состоялись переговоры с российской стороной, в результате которых удалось сблизить позиции по еще одному сроку. С учетом ситуации с ковидом, срок выплаты кредита будет продлен до 2034 года.

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. В повестку дня заседания Кабинета министров было включено 14 вопросов. В заседании правительства принял участие президент Абхазии Аслан Бжания. КМ утвердил проект Протокола №3 к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.

По словам Делба общие консолидированные расходы по кредиту составляют 1,167 млрд рублей. Основной долг – 1,276 млрд рублей. Платежи по кредиту осуществляются два раза в год – 15 января и 15 июля в равных долях. В этом году полностью внесено 142,4 млн рублей. В связи с переносом срока возвращения кредита, ежегодные выплаты сократились на 34 млн рублей.

Затем был рассмотрен вопрос о заключении Меморандума о взаимопонимании между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных отношениях.

Глава МИД Абхазии Даур Кове напомнил, что 12 лет назад 10 сентября Венесуэла признала независимость Абхазии.

«Меморандум позволит нам более активно развивать отношения и представлять Абхазию на международных площадках, в которых принимает участие Боливарианская республика», - заключил Кове.



Правительство разрешило ООО СП «АРС» ввозить в Республику Абхазия охотничьи товары. При этом подчеркивалось, что общество с ограниченной ответственностью занимает поставкой охотничьего оружия с 2012 года, но срок лицензии уже истек. Отмечалось также, что задолжностей по налоговым платежам у СП «АРС» нет.

ООО «Водный мир» продлили права пользования участком недр в ущелье реки Пшап Гулрыпшского района сроком на пять лет. Претензий у экологов к деятельности организации нет.

Правительство утверждило Правила безопасного обращения с оружием и Порядка проверки знания правил безопасного обращения с оружием.



КМ дал согласие на проведении переговоров о подписании Соглашения «О сотрудничестве между Министерством Юстиции Республики Абхазия и Министерством Юстиции Республики Южная Осетия». Это будет способствовать развитию межведомственных отношений.



Члены правительства утвердили состав Абхазской части Совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Соглашение об этом было подписано 6 сентября 2018 года. С Абхазской стороны комитет возглавит вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.



КМ внес измененич в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2017 года № 75 «Об установлении ежемесячных выплат членам Союза журналистов Республики Абхазия, являвшимся членами Союза журналистов СССР». Принято решение включить в список получающих всех членов СЖ СССР. Таковых 29.



Правительство включило имущественный комплекс пансионата «Кавказ», расположенный в г. Гагра, пр. В. Ардзинба, №6, в перечень объектов подлежащих приватизации и утвердило условия его приватизации. В настоящее время объект находится в аренде, функционирует, но нужны серьезные капитальные вложения в его реконструкцию.

КМ дал согласие Администрации Гагрского района на предоставление индивидуальному предпринимателю Т. Мушба в аренду сроком на 10 лет, земельного участка площадью 0,03 га в Гагре, под установку кафе сборно-разборной конструкции.

Правительство дало согласие Администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка площадью 0,04 га, в поселке Цандрыпш, индивидуальному предпринимателю Анзору Муба, для строительства гостиницы.

Администрации Гулрыпшского района разрешили предоставить в постоянное пользование земельный участок площадью 0,34 га в поселке Гулрыпш, А.Крия для строительства объекта гостиничного типа.