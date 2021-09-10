НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. В июле и августе 2021 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии было пресечено 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров различного назначения.

Изъято 6286 блоков сигарет различных марок (на общую сумму более 2 млн. 300 тысяч рублей), 5300 боеприпасов различного калибра (на сумму более 80 тысяч рублей), товаров народного потребления (на сумму более 450 тысяч рублей) и 28 единиц оборудования для майнинга (на общую сумму более 800 тысяч рублей).