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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Новости Пятница, 10 сентября 2021 15:39
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НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. В июле и августе 2021 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в  Абхазии было пресечено 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров различного назначения.

Изъято 6286 блоков сигарет различных марок (на общую сумму более 2 млн. 300 тысяч рублей), 5300 боеприпасов различного калибра (на сумму более 80 тысяч рублей), товаров народного потребления (на сумму более 450 тысяч рублей) и 28 единиц оборудования для майнинга (на общую сумму более 800 тысяч рублей). 

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 15:43

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