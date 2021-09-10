АЛЕКСАНДР АНКВАБ: С ПОСТАВКОЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ СЕРЬЕЗНЫХ СБОЕВ

«Данная ситуация находится на серьезном контроле правительства. Это вызвано тем, что сложности которые были на СКЖД пока имеют место быть, но мы ожидаем, что скорее всего, во второй половине сентября ситуация может немного улучшится. Тем не менее, чтобы не было спекуляции вокруг этой темы, хочу привести некоторые цифры: в среднем доставка грузов в Абхазию в обычное время, в межсезонье занимает от 7 до 10 дней. Этим летом в отдельных случаях доставка грузов занимает два и более месяцев», – подчеркнула Озган.

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-информ. На 10 сентября объем ввезенных нефтепродуктов составляет 5,9 тыс. тонн, среднесуточный объем реализации составляет порядка 500 тонн. Остатки нефтепродуктов на 9 сентября 4 тыс. тонн, объем оплаченных нефтепродуктов также на 9 сентября – 6200 тонн, объем отгруженных – 4 851 т. Об этом на заседании Кабинета министров сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По словам вице-премьера, 223 вагона с топливом, доставленных в августе, прибыли с опозданием в месяц, а по графику должны были быть доставлены на станцию в Цандрыпш еще в июле месяце.

395 вагонов с углем и 104 коммерческих вагона также были доставлены в Абхазию с существенной задержкой более, чем в месяц.

В общей сложности 722 вагона за этот период с июля были доставлены в Абхазию с задержкой более чем в полтора месяца.

«Это говорит о том, что, к сожалению, сложности присутствуют, но тем не менее российская сторона в лице Минтранса и РЖД активно нам помогают в этом вопросе и думаю эту задачу в состоянии решить», – считает вице-премьер.

Премьер-министр Александр Анкваб особо подчеркнул, что «правительство Абхазии не распространяет никакие сведения, порочащие северокавказскую железную дорогу и в целом РЖД.

«Мы говорим объективные вещи – таковы обстоятельства! Столько времени, к сожалению, доставляются грузы. Таков поток пассажирских поездов на юг и приоритет отдается им, большинство грузов уходят на временные стоянки и они оказываются длительными. Все наши соображения в РЖД были поддержаны и нам помогли ускорить доставку вагонов с топливом в Абхазию», – констатировал глава правительства.

По словам премьера, «никто ничего умышленно не делает и никаких сговоров ни у кого ни с кем нет».

«Мы самостоятельно эти обстоятельства преодолеть не можем, поэтому и возникли некоторые сбои, не очень заметные, если их не раздувать. Сейчас мы ведем ежесуточный мониторинг: ко мне на стол каждое утро ложится сводка о том что происходит на этом рынке вплоть до последнего литра – какие запасы, сколько оплачено, сколько в пути и где оно находится. Будем это и дальше делать», – сказал Александр Анкваб.

Он также подчеркнул, что ситуация не связана с автозаправками «Подорожник» – это пока самый слабый продавец топлива на абхазском рынке.

«Подорожник» родился не сегодня, а несколько лет назад, и если есть вопросы у пресс-службы ФНЕА, то они могут задать их, какие проблемы? Если это толстые намеки на тонкие обстоятельства я лично готов дать ответ на эти вопросы. А что плохого в том, что появился кто-то еще, который построил красивые заправки, где работают наши граждане? Что в этом плохого, что к нам пришла «Роснефть» и работает на этом рынке с 2010 года? «Роснефть ежегодно платит больше 600 млн рублей в бюджет и внебюджетные фонды. На вчерашний день за все эти годы они внесли 2,7 млрд рублей в казну государства. А кто работает на объектах «Роснефти»? наши граждане! Это крупный инвестор и работает в Абхазии успешно и чем больше будет таких инвесторов, тем лучше для экономики Абхазии», – считает глава правительства.

Он задал всем присутствующим вопрос: а если не было бы такого поставщика, как Роснефть? Тогда как?

«Наш «Абхазтоп» с этим всем справился бы? А если не было бы крупных частных компаний как «АЗИД»? Что тогда? Государство персонально должно было само заниматься поставкой нефтепродуктов? Это простая правда и мы будем поддерживать таких инвесторов!

А что, есть другие пути развития самостоятельной абхазской экономики? Такого по определению быть не может! Ресурсы у нас другие, нефтепродукты откуда нам брать? А какой сезон? Сколько машин заехало? Какое потребление ежесуточное? Мы сами бы с этим точно не справились, тогда нам предъявили бы конкретную претензию, а почему не справились?!

Находятся и такие, кто микро-митинги на АЗС устраивают… Поручения даны, Минэкономики персонально этим занимается, АЖД занимается. Мы постоянно в контакте со всеми поставщиками. Как бы кто ни желал не будет никаких серьезных сбоев! Если и будут, то абсолютно мелкие и незаметные», – резюмировал Александр Анкваб.

Кристина Озган дополнительно сообщила, что Минэкономики обращалось в советующие министерства РФ, которые согласовывают дополнительный объем о беспошлинном ввозе топлива. Этот объем на оставшийся период до конца года на беспошлинный ввоз позволит удержать цены в этих пределах.

На вопрос журналистов о разности цен на бензин в России и Абхазии, Кристина Озган пояснила: «Есть цена топлива на рынке и она придумана не нами. Цены в России ниже, потому что российское правительство дотирует отрасль, чтобы держать цены на определенном уровне. Абхазия не может компенсировать затраты поставщикам».