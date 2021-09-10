 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УЩЕРБ ОТ УРАГАНА ОЦЕНЕН В 109,5 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 10 сентября 2021 20:43
Оцените материал
(0 голосов)
УЩЕРБ ОТ УРАГАНА ОЦЕНЕН В 109,5 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Общая сумма, необходимая для ликвидации последствий урагана в Абхазии, оценена в 109,5 млн рублей. Об этом на заседании правительства сообщил руководитель Аппарата Кабинета министров Давид Сангулия.

Он представил отчет о работе комиссии по ликвидации стихийных бедствий. По словам Сангулия, начиная с 16 июля по 9 сентября состоялось 11 заседаний комиссии. Работа велась на основании документов прошедших государственную экспертизу на соответствие необходимым параметрам.

По Гулрыпшскому району были рассмотрены материалы на общую сумму в 9 млн 484 тыс. рублей, в том числе и на 17 частных строений.

Ущерб Сухумскому району составил 10 млн рублей, в нее вошли и пострадавшие 39 граждан.

Гудаутскому району нанесен ущерб на 14 млн рублей. В список вошли и 54 собственника.

Ущерб Очамчырскому району составил 838 тыс. рублей, в том числе и имуществу 15 граждан.

По Сухуму приняты решения на 75 млн 180 тыс. рублей. Пострадали 74 человека, 10 объектов, 22 многоквартирных дома и автомобили.

От урагана пострадали многоквартирные дома, мосты, школы, детские сады, инфраструктура и автомобили в том числе и принадлежащие гражданам России. «Пока рассматриваем документы только по урагану. Нам еще предстоит оценить ущерб, который был нанесен двумя наводнениями гражданам, в результате чего пострадало много бытовой техники и сами дома. Нужно выработать методику и оценить ущерб», – почеркнул Сангулия.

По его словам, в работе еще находятся материалы на 199 граждан (ущерб 34,5 млн рублей), на 15 инфраструктурных объектов (33 млн 331 тыс. рублей) и 28 многоквартирных домов (38 млн рублей).

Премьер-министр Александр Анкваб напомнил, что в результате последних наводнений пострадал и ряд мостов в Очамчырском районе. Только в Джгярде унесло семь мостов.

Он поручил проводить заседания комиссии оперативно, по мере поступления материалов и подчеркнул, что пока рассмотрено около 40% материалов.

Отдельно глава правительства остановился на Также Анкваб реке Басла, которая постоянно подтапливает дома на улице Чанба в Сухуме.

«Вместе с с городской администрацией мы должны найти существенные средства и провести работы по усмирению непокорной речки Беслетки. В противном случае, по улице Чанба наводнения будут продолжаться»,  – резюмировал Анкваб.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 20:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ: С ПОСТАВКОЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ СЕРЬЕЗНЫХ СБОЕВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.