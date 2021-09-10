УЩЕРБ ОТ УРАГАНА ОЦЕНЕН В 109,5 МЛН РУБЛЕЙ

Он представил отчет о работе комиссии по ликвидации стихийных бедствий. По словам Сангулия, начиная с 16 июля по 9 сентября состоялось 11 заседаний комиссии. Работа велась на основании документов прошедших государственную экспертизу на соответствие необходимым параметрам.

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Общая сумма, необходимая для ликвидации последствий урагана в Абхазии, оценена в 109,5 млн рублей. Об этом на заседании правительства сообщил руководитель Аппарата Кабинета министров Давид Сангулия.

По Гулрыпшскому району были рассмотрены материалы на общую сумму в 9 млн 484 тыс. рублей, в том числе и на 17 частных строений.

Ущерб Сухумскому району составил 10 млн рублей, в нее вошли и пострадавшие 39 граждан.

Гудаутскому району нанесен ущерб на 14 млн рублей. В список вошли и 54 собственника.

Ущерб Очамчырскому району составил 838 тыс. рублей, в том числе и имуществу 15 граждан.

По Сухуму приняты решения на 75 млн 180 тыс. рублей. Пострадали 74 человека, 10 объектов, 22 многоквартирных дома и автомобили.

От урагана пострадали многоквартирные дома, мосты, школы, детские сады, инфраструктура и автомобили в том числе и принадлежащие гражданам России. «Пока рассматриваем документы только по урагану. Нам еще предстоит оценить ущерб, который был нанесен двумя наводнениями гражданам, в результате чего пострадало много бытовой техники и сами дома. Нужно выработать методику и оценить ущерб», – почеркнул Сангулия.

По его словам, в работе еще находятся материалы на 199 граждан (ущерб 34,5 млн рублей), на 15 инфраструктурных объектов (33 млн 331 тыс. рублей) и 28 многоквартирных домов (38 млн рублей).

Премьер-министр Александр Анкваб напомнил, что в результате последних наводнений пострадал и ряд мостов в Очамчырском районе. Только в Джгярде унесло семь мостов.

Он поручил проводить заседания комиссии оперативно, по мере поступления материалов и подчеркнул, что пока рассмотрено около 40% материалов.

Отдельно глава правительства остановился на Также Анкваб реке Басла, которая постоянно подтапливает дома на улице Чанба в Сухуме.

«Вместе с с городской администрацией мы должны найти существенные средства и провести работы по усмирению непокорной речки Беслетки. В противном случае, по улице Чанба наводнения будут продолжаться», – резюмировал Анкваб.