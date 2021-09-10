АЛЕКСАНДР АНКВАБ НЕДОВОЛЕН ТЕМПАМИ ВАКЦИНАЦИИ ГРАЖДАН

Бутба рассказал, что был в госпитале, провел рабочее совещание на местах, зашел посмотрел, как в штатном режиме работает томограф.

По его словам, все поднятые проблемы решаются в рабочем порядке. С учетом перепадов электроэнергии, министр предложил установить в головном ковид-госпитале в Гудауте резервный дизель-генератор, как страховочный.

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Очередное заседание оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции состоялось в Гудауте. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Что касается сферы образования, то в школах тенденции к росту заболевших нет. «Единственная просьба к родителям не скапливаться в момент привода детей в школу», – отметил министр.

Премьер министр Александр Анкваб подчеркнул, что «мы заболеваем в основном в состоянии кучности».

Он привел статданные по ковиду: на утро 9 сентября в республике 1033 заболевших на 10 тыс. человек, в то время как в Краснодарском крае – в 8 раз меньше.

«Вот вам жестокий пример нашей недисциплинированности. Если мы сможем избегать участие в мероприятиях, болезнь существенно пойдет на спад. На вчерашнее утро в лечебных учреждениях в общей сложности находилось 174 человека, это то количество, которое обычно в июле-августе находилось только в Гудаутском госпитале. То есть есть некая положительная тенденция на снижение числа заболевших и нам нужно ее сохранить. И об этом будем говорить на координационном штабе», – сказал Анкваб.

Глава правительства сообщил, что лабораторно исследовано 40,2% населения Абхазии. Переболело 10,3% населения, летальность 1,5%.

«Представляете какая нагрузка на лаборатории и работающих там людей. Как бы ни ругали правительство и чиновников, нить управления процессом не оборвана. Этим постоянно и каждый день занимается министерство, правительство, координационный штаб. Наша задача спасать людей, вовремя поставлять лекарства и многое другое», – подчеркнул премьер.

Он напомнил, что Минфин неоднократно называл цифры: в прошлом и этом году ковид забрал чуть более полумиллиарда рублей бюджетных средств без спонсорских.

«Борьба продолжается и будет продолжаться, но без элементарной дисциплины эту борьбу сделать эффективной невозможно. Будут потери, к сожалению. То, что летальность невысокая – заслуга наших медиков. Большую работу проводит и военный госпиталь», – констатировал Анкваб.

Он сообщил, что в связи со сложной эпидобстановкой мероприятия 30 сентября пройдут не в больших масштабах, по минимуму.

«Этот великий праздник придется проводить в усеченном варианте, без скоплений, концертов и массовых мероприятий. Главная причина количества заболевших – это наша кучность, и чем меньше мероприятий такого характера будет, тем быстрее болезнь будет уходить. Давайте дадим возможность нашим врачам отдохнуть», – сказал премьер.

Вакцина «Бурно будем отмечать, бурно будем лечиться», – пошутил Эдуард Бутба.

Отдельно Александр Анкваб остановился на вакцинировании граждан.

«Пусть на меня серчают все, но почему не вакцинируемся? Почему такие низкие темпы вакцинации? Сколько времени назад пришло 5 тыс. доз, на вчерашнее утром в работу ушли примерно 2,5 всего на всего. В районах очень низкий уровень, в основном вакцинируются в Сухуме.

Мы не можем заставлять или делать вакцину принудительно! Но когда закончится эта партия и трудно будет получить очередную, снова начнутся спекуляции – нет вакцины, правительство неспособно обеспечить вакциной и т.д. по списку».

Обязать, заставить… Никого не заставишь! Надо нормы принимать, их у нас нет, но нет и в России тоже. Что-то должно произойти экстраординарное, чтобы ввести такие нормы», – сказал, с сожалением, Александр Анкваб.

Что касается новых партий вакцины, то, по словам премьера, давно посланы письма в российские структуры, и не прекращаются ни на один день переговоры по этому поводу.