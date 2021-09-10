 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ НЕДОВОЛЕН ТЕМПАМИ ВАКЦИНАЦИИ ГРАЖДАН

Новости Пятница, 10 сентября 2021 21:25
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ НЕДОВОЛЕН ТЕМПАМИ ВАКЦИНАЦИИ ГРАЖДАН

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Очередное заседание оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции состоялось в Гудауте. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

По его словам, все поднятые проблемы решаются в рабочем порядке. С учетом перепадов электроэнергии, министр предложил установить в головном ковид-госпитале в Гудауте резервный дизель-генератор, как страховочный.

Бутба рассказал, что был в госпитале, провел рабочее совещание на местах, зашел посмотрел, как в штатном режиме работает томограф. 

Что касается сферы образования, то в школах тенденции к росту заболевших нет. «Единственная просьба к родителям не скапливаться в момент привода детей в школу», – отметил министр. 

Премьер министр Александр Анкваб подчеркнул, что «мы заболеваем в основном в состоянии кучности».

Он привел статданные по ковиду: на утро 9 сентября в республике 1033 заболевших на 10 тыс. человек, в то время как в Краснодарском крае – в 8 раз меньше.

«Вот вам жестокий пример нашей недисциплинированности. Если мы сможем избегать участие в мероприятиях, болезнь существенно пойдет на спад. На вчерашнее утро в лечебных учреждениях в общей сложности находилось 174 человека, это то количество, которое обычно в июле-августе находилось  только в Гудаутском госпитале. То есть есть некая положительная тенденция на снижение числа заболевших и нам нужно ее сохранить. И об этом будем говорить на координационном штабе», – сказал Анкваб.

Глава правительства сообщил, что лабораторно исследовано 40,2% населения Абхазии. Переболело 10,3% населения, летальность 1,5%.

«Представляете какая нагрузка на лаборатории и работающих там людей. Как бы ни ругали правительство и чиновников, нить управления процессом не оборвана. Этим постоянно и каждый день занимается министерство, правительство, координационный штаб. Наша задача спасать людей, вовремя поставлять лекарства и многое другое», – подчеркнул премьер. 

Он напомнил, что Минфин неоднократно называл цифры: в прошлом и этом году ковид забрал чуть более полумиллиарда рублей бюджетных средств без спонсорских.

«Борьба продолжается и будет продолжаться, но без элементарной дисциплины эту борьбу сделать эффективной невозможно. Будут потери, к сожалению. То, что летальность невысокая – заслуга наших медиков. Большую работу проводит и военный госпиталь», – констатировал Анкваб. 

Он сообщил, что в связи со сложной эпидобстановкой мероприятия 30 сентября пройдут не в больших масштабах, по минимуму.

«Этот великий праздник придется проводить в усеченном варианте, без скоплений, концертов и массовых мероприятий. Главная причина количества заболевших – это наша кучность, и чем меньше мероприятий такого характера будет, тем быстрее болезнь будет уходить. Давайте дадим возможность нашим врачам отдохнуть», – сказал премьер. 

Вакцина  «Бурно будем отмечать, бурно будем лечиться», – пошутил Эдуард Бутба. 

Отдельно Александр Анкваб остановился на вакцинировании граждан.

«Пусть на меня серчают все, но почему не вакцинируемся? Почему такие низкие темпы вакцинации? Сколько времени назад пришло 5 тыс. доз, на вчерашнее утром в работу ушли примерно 2,5 всего на всего. В районах очень низкий уровень, в основном вакцинируются в Сухуме.

Мы не можем заставлять или делать вакцину принудительно! Но когда закончится эта партия и трудно будет получить очередную, снова начнутся спекуляции – нет вакцины, правительство неспособно обеспечить вакциной и т.д. по списку». 

Обязать, заставить… Никого не заставишь! Надо нормы принимать, их у нас нет, но нет и в России тоже. Что-то должно произойти экстраординарное, чтобы ввести такие нормы», – сказал, с сожалением, Александр Анкваб. 

Что касается новых партий вакцины, то, по словам премьера, давно посланы письма в российские структуры, и не прекращаются ни на один день переговоры по этому поводу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 21:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УЩЕРБ ОТ УРАГАНА ОЦЕНЕН В 109,5 МЛН РУБЛЕЙ В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ СБОР ВИНОГРАДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.