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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ СБОР ВИНОГРАДА

Новости Пятница, 10 сентября 2021 21:34
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В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ СБОР ВИНОГРАДА

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии в самом разгаре сезон сбора винограда и изготовления вина. В это время года созревают такие сорта, как «Каберне» и «Мерло».

В долине реки Гумиста находится равнина, на которой специалисты компании «Вина и воды Абхазии» с 2002 года выращивают более 70 различных сортов винограда, в том числе местный белый и красный виноград – «Качич», «Агбажь», «Лакуараарыжь», «Амлаху», «Ашугажь» и многие другие.

Перед сбором виноград проверяют, лаборатория дает заключение, что он здоров и приступают к его сбору, и так на каждом поле. Прямо с плантаций свежесобранный урожай отправляют на винзавод, где сразу же начинается его переработка.

Сбор винограда заканчивается в конце октября, но некоторые сорта абхазской культуры созревают позже и сбор их затягивается до середины ноября.

Больше 16 лет назад из первых виноделен Франции и Италии привезли саженцы винограда, чтобы культивировать его на равнине у реки Гумиста. Многие сорта, благодаря мягкому субтропическому климату, прижились в Абхазии и стали давать неплохой урожай.

Сбор винограда начинается в 6 часов утра и заканчивается в 15:00. К работе привлекаются рабочие извне – в основном это одни и те же люди, но, по словам сборщиков, такая работа приносит им удовольствие.

При плантации имеется вся необходимая техника – тракторы и грузовые машины. Ящики с виноградом сразу же отправляют на винзавод.

На заводе виноград закладывают в специальную машину, для отделения ягод от гребня, затем вручную сортируют, превращают в однородную массу и помещают в цистерну для брожения по специальной технологии.

Перед тем, как вино попадет в цех розлива, его проверят в лаборатории на присутствие недопустимых химических примесей. Прошедший все этапы приготовления и очищения напиток, разливают по бутылкам.

Приблизительно через полгода вино нового урожая поступит в продажу и покупатели смогут его приобрести.

Об этом сообщает сайт ТПП Абхазии.


Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 21:38

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