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23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
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В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

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РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
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Абхазия Информ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСЕЩЕНИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРЕВЫШАЮТ ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ

Новости Пятница, 10 сентября 2021 21:46
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Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. По информации министерства туризма Абхазии РУП «Комплекс Новоафонская пещера» с 1 января по 9 сентября 2021 посетило 354 635 человек. Для сравнения: в 2020 году в пещере побывали 80 483 человека, в 2019 году – 305 538 человек.

За этот же период Рицинский реликтовый национальный парк с экскурсиями посетили 585 869 человек. В 2020 году – 209 645 человек, в 2019 году – 329 277 человек.

В Объединении пансионатов курорта «Пицунда» отдохнули 27 568 человек. В 2019 год – 23 942 человека, в 2020 году – 5 269 человек.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 10 сентября 2021 21:49

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