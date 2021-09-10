ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСЕЩЕНИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРЕВЫШАЮТ ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. По информации министерства туризма Абхазии РУП «Комплекс Новоафонская пещера» с 1 января по 9 сентября 2021 посетило 354 635 человек. Для сравнения: в 2020 году в пещере побывали 80 483 человека, в 2019 году – 305 538 человек.

За этот же период Рицинский реликтовый национальный парк с экскурсиями посетили 585 869 человек. В 2020 году – 209 645 человек, в 2019 году – 329 277 человек.

В Объединении пансионатов курорта «Пицунда» отдохнули 27 568 человек. В 2019 год – 23 942 человека, в 2020 году – 5 269 человек.