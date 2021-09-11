ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 26000 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 366 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 110 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 9 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 19, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 57 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26030 человек. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21780 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения