ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 26000 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 366 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 110 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 9 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 19, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 57 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.