АСЛАН БЖАНИЯ: Я ВИЖУ ПОТЕНЦИАЛ В НАШЕЙ КОМАНДЕ

На заседании Кабинета министров 10 сентября, глава государства поручил соответствующим структурам уделить особое внимание проблеме сбора налога на землю. По словам президента задолженность юридических и физических лиц по этому виду налога составляет более 150 млн рублей, при том, что ставки налога на землю низкие. Более того, земля не используется по назначению.

«Все что связано с госсресурсами, в том числе и такими как земля, должно приносить доход. Необходимо более тщательно всё проанализировать. Ставка налога должна подталкивала арендаторов к работе», – сказал Бжания.

Президент подчеркнул, что речь не идет об отчуждении земли, а лишь о ее правильном использовании.

«Необходимо отделить добропорядочных бизнесменов от тех, кто хочет заниматься спекуляцией. Поручаю правительству навести порядок в этой сфере до конца 2022 года. Такую работу необходимо провести в каждом районе. Либо человек использует земли по назначению, либо государство принимает решение о ее изъятии. Спекуляцию землей и ее перепродажу следует прекратить. 2022 год должен стать поворотным в решении этой проблемы», – заявил Аслан Бжания.

Говоря о деятельности Гостаможенного комитета, глава государства отметил, положительную динамику, но есть и недоработки.

Аслан Бжания возмущен ситуацией в сфере туризма. Речь, в частности шла о заработной плате сотрудников. Он спросил министра туризма Теймураза Хишба, какие у него данные по средней зарплате в объектах размещения.

По словам Хишба, данные Минтуризма основаны на мониторинге, но более подробной информацией располагает Министерство по налогам и сборам. По имеющимся данным линейный персонал в гостиницах получает в среднем от 15 до 25 тысяч рублей, у других сотрудников средняя зарплата – 25 тысяч рублей.

На вопрос Аслана Бжания: «попадает ли эта заработная плата под налоги?», министр туризма ответить не смог.

Президент сообщил, что в таких объектах как Объединение пансионатов курорта Пицунда и «Литфонд», который арендует «Росатом», зарплата меняется с учетом сезонности, в то время как в большей части объектов размещения – частных и арендованных, в том числе и в пансионате «Самшитовая роща», средняя зарплата составляет 10 – 15 тысяч рублей. На лицо – несоответствие цены на путевки заработной плате.

Самая высокая средняя заработная плата сегодня на объекте в селе Тамыш: отель имеет всего две звезды, а зарплата более 30 тысяч рублей.

Глава государства поручил Минтуризма, МВД и Министерству по налогам и сборам начать работу по выведению доходов от туристической сферы из тени.

«Есть собственники, которые уважают закон и платят по закону, а есть те, кто не хочет уважать закон – их надо заставить это делать. Буду с вас за это спрашивать! В Гагре прачку не могут найти за 30 тысяч рублей, тут за 10 тысяч находят людей? Где они находят таких дешевых сотрудников? Кого они пытаются обмануть? Своих граждан, свою страну?», – возмущался Аслан Бжания.

Еще один важный вопрос поднятый президентом – давно приватизированные, но так и невосстановленные объекты.

«Мы въезжаем в нашу республику и сталкиваемся с очень красивым зданием, которое заброшено, но у которого есть собственники, далее – Торговый комплекс, здание напротив колоннады. Дальше – Олимпийская спортбаза, в Сухуме –гостиницы «Тбилиси», «Сухуми», «Абхазия», рестораны «Амра» и «Эльбрус», ЦУМ, в Гулрыпше – санаторий Смецкого и многие другие объекты. В ближайшее время найдете собственников и предупредите их, что если они до конца 2022 года не начнут строительные работы, мы найдем новых владельцев», – заявил Аслан Бжания.

По его мнению, «строительные краны, которые будут стоять повсюду, стук молотков, когда будут чинить кровли, это народ успокаивает больше, чем чьи-то слова».

Президента подчеркнул, что его нередко упрекают в лоббировании интересов богатых иностранных инвесторов.

«Если иностранные инвесторы более ответственно относятся к нашим законам, платят больше, то я не вижу ничего плохого в возможности открытия ими бизнеса в нашей стране, это идет только на пользу экономике», – считает Аслан Бжания.

Он поручил правительству системно и целенаправленно заниматься перечисленными им объектами и ежемесячно предоставлять в администрацию президента письменные отчеты о проделанной работе.

«Задача тяжелая, непростая, но пришло время решать эти вопросы. Государство теряет большие деньги. Эта тема принципиальна. Мы составляем программу социально-экономического развития республики на 2022 – 2025 гг. с целевыми показателями. А как мы к ним придем, если не будем решать такие фундаментальные вопросы? Мы должны раскрыть потенциал наших активов», – заявил президент.

По мнению Аслана Бжания, реальный суверенитет государства – это экономическое процветание.

«Я работаю на все население Абхазии , и на тех, кто меня избирал, и на тех, кто не избирал. Для меня важно, чтобы наши граждане себя чувствовали комфортно и уверенно. От нас многое зависит. Я вижу потенциал в нашей команде. Важно ставить цели и идти к ним Мы должны рисковать и, если понадобится – наступать на чьи-то интересы. Год проработали в правительстве – пришло время спрашивать о результатах!» – считает президент.

Он рассчитывает, что программа социально-экономического развития Абхазии до 2025 года будет реализована.

Аслан Бжания сообщил, что планирует часто посещать заседания правительства и попросил министров быть готовыми отвечать на поставленные вопросы.

Отдельно президент остановился на взаимодействии руководителей министерств и ведомств с АГТРК. По мнению Аслана Бжания, ни Администрация президента, ни правительство недорабатывают в информационной политике. Он обязал всех министров активнее доводить информацию о своей работе до населения, выступать на телевидении, вести дискуссии с политическими оппонентами.

«Будете часто взаимодействовать с телевидением – я это буду контролировать, и вести дискуссии с нашими оппонентами. Мы посмотрим, кто из вас более подготовлен. У оппонентов тоже очень многому можно научиться. Не бойтесь общаться с ними, при этом отстаивать свой курс. За исключением председателя СГБ, все там должны быть регулярно и часто. Руководителям, которые боятся экрана, надо быстро эту фобию вылечить или поменять руководителя. До населения надо доводить информацию о той работе, которая ведется», – считает Аслан Бжания.