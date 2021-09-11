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Абхазия Информ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Новости Суббота, 11 сентября 2021 20:39
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Сухум. 11 сентября 2021. Абхазия-Информ. 29 летний житель Воронежа Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился не менее 100 метров с обрыва к морю.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 01 час 01 минуту.

Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам.

С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу.

Тем временем в селе Анхуа, Гудаутского района, спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева, 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села 4 августа. Однако к этому часу поиски не дали никаких результатов.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 11 сентября 2021 20:43

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