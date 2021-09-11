ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Сухум. 11 сентября 2021. Абхазия-Информ. 29 летний житель Воронежа Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился не менее 100 метров с обрыва к морю.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 01 час 01 минуту.

Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам.