ЗАДЫМЛЕНИЕ С ТРАГИЧЕСКИМ ИСХОДОМ

Сухум. 11 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО г. Очамчыра в 18 часов 18 минут прибыли по экстренному вызову на ул. 4 марта, на которой находился объятый клубами дыма частный дом.

После ликвидации задымления и незначительного горения пожарные обнаружили в доме тело женщины, 1942 года рождения.

По предварительной версии причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Окончательные выводы по данному происшествию будут сделаны позже, после тщательного выяснения причин данной трагедии .