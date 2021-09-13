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Абхазия Информ

ДЕПУТАТ ПОДОЛЬСКА ПЕРЕДАЛ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ ЖЕНСКОМУ МОНАСТЫРЮ В АБХАЗИИ.

Новости Понедельник, 13 сентября 2021 16:31
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ДЕПУТАТ ПОДОЛЬСКА ПЕРЕДАЛ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ ЖЕНСКОМУ МОНАСТЫРЮ В АБХАЗИИ.

РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Депутат Подольска Евгений Исаев передал 720 рыбных консервов женскому монастырю в Абхазии, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Исаев.

К депутату обратились с просьбой принять участие в благотворительной акции и оказать посильную помощь женскому монастырю в Абхазии, который оказался в трудном материальном положении

«Послушники монастыря просят помощи, им не хватает продуктов питания. Для монастыря были переданы рыбные консервы в количестве 720 штук», - написал Исаев.

Podolskriamo.ru

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