ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия остановлен гражданин Российской Федерации и подвергнут досмотру находящихся при нем вещей. В ходе досмотра ручной клади обнаружена незадекларированная табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 1 400 шт.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагре был проверен торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 1 160 шт.

Там же, в Гагре был проверен еще один торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 1 100 шт.



В с. Алахадзы Гагрского района проверен торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 2 460 шт.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» остановлено и досмотрено автотранспортное средство, направлявшееся на территорию Республики Абхазия. В ходе досмотра багажного отделения обнаружены ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалют в количестве 13 единиц.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.