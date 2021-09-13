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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Понедельник, 13 сентября 2021 21:39
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия остановлен гражданин Российской Федерации и подвергнут досмотру находящихся при нем вещей. В ходе досмотра ручной клади обнаружена незадекларированная табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 1 400 шт. 

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагре был проверен торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 1 160 шт.

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Там же, в Гагре был проверен еще один торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 1 100 шт.

В с. Алахадзы Гагрского района проверен торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 2 460 шт.
Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» остановлено и досмотрено автотранспортное средство, направлявшееся на территорию Республики Абхазия. В ходе досмотра багажного отделения обнаружены ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалют в количестве 13 единиц. photo-2021-09-09-14-34-41.jpg

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 13 сентября 2021 21:44

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