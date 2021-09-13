В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Во встрече участвовали отраслевые министры и руководители профильных ведомств Абхазии: вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа, начальник Управления капительного строительства Тимур Агрба.

Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями Министерства экономического развития России по вопросам реализации инвестиционных проектов.

С российской стороны: заместитель директора Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Антон Мельник, помощник министра экономического развития Российской Федерации Сергей Проценко, заместитель директора Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Юлия Суховерхова, начальник отдела реализации соглашений в социально-экономической сфере Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Алла Акопян, начальник отдела обеспечения реализации стратегических направлений взаимодействия Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Наталия Бондаренко, заместитель директора Финансового департамента Минэкономразвития России Екатерина Барышникова.

Делегацию из Российской Федерации возглавил руководитель Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин.

В рамках визита планируются осмотры объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики, работа в межведомственных группах при министерствах Абхазии.

По итогам поездки участники доложат о результатах премьер-министру Александру Анкваб.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.