 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Новости Понедельник, 13 сентября 2021 21:48
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями Министерства экономического развития России по вопросам реализации инвестиционных проектов.

Во встрече участвовали отраслевые министры и руководители профильных ведомств Абхазии: вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа, начальник Управления капительного строительства Тимур Агрба.

С российской стороны: заместитель директора Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Антон Мельник, помощник министра экономического развития Российской Федерации Сергей Проценко, заместитель директора Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Юлия Суховерхова, начальник отдела реализации соглашений в социально-экономической сфере Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Алла Акопян, начальник отдела обеспечения реализации стратегических направлений взаимодействия Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Наталия Бондаренко, заместитель директора Финансового департамента Минэкономразвития России Екатерина Барышникова.

Делегацию из Российской Федерации возглавил руководитель Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин.

В рамках визита планируются осмотры объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики, работа в межведомственных группах при министерствах Абхазии.

По итогам поездки участники доложат о результатах премьер-министру Александру Анкваб.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 13 сентября 2021 21:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА В СУХУМЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВА УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.