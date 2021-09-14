ЗАДЕРЖАН С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ НАРКОТИКОВ

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники УКОН МВД РА реализовали разрабатываемую оперативную информацию, в результате чего совместно с сотрудниками уголовного розыска контрольно-пропускного пункта «Мюссера» задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района г. Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят заизолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества.

Гражданин Кротов, используя переданные ему координаты геолокацию через мобильное приложение «Telegram», в городе Сухум, в районе железнодорожного вокзала, путем поднятия «тайной закладки» незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон». Как впоследствии установлено с экспертно-криминалистическом центре МВД, изъятое у гражданина Кротова является наркотическим средством «метадон» весом свыше 90 с половиной грамм.

В ходе дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного Кротова, установлено что последний ранее реализовал так называемые тайные закладки в г. Гагра, в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта. При обследовании указанной местности сотрудниками УКОН обнаружено и изъято в общей сложности восемь заизолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри. Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73 с половиной грамм., экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу «амфетамин».

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере в отношении Кротова Павла Ивановича возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.