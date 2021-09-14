 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ НАРКОТИКОВ

Новости Вторник, 14 сентября 2021 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ НАРКОТИКОВ

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники УКОН МВД РА реализовали разрабатываемую оперативную информацию, в результате чего совместно с сотрудниками уголовного розыска контрольно-пропускного пункта «Мюссера» задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района г. Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят заизолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества.

Гражданин Кротов, используя переданные ему координаты геолокацию через мобильное приложение «Telegram», в городе Сухум, в районе железнодорожного вокзала, путем поднятия «тайной закладки» незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон». Как впоследствии установлено с экспертно-криминалистическом центре МВД, изъятое у гражданина Кротова является наркотическим средством «метадон» весом свыше 90 с половиной грамм.

В ходе дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного Кротова, установлено что последний ранее реализовал так называемые тайные закладки в г. Гагра, в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта. При обследовании указанной местности сотрудниками УКОН обнаружено и изъято в общей сложности восемь заизолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри. Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73 с половиной грамм., экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу «амфетамин».

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере в отношении Кротова Павла Ивановича возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 14 сентября 2021 19:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАЯВЛЕНИЕ МВД ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СМЕРТИ АНРИ АТЕЙБА РОССИЙСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ ПРИНЯЛ НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 500 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.