 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МВД ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СМЕРТИ АНРИ АТЕЙБА

Новости Вторник, 14 сентября 2021 19:43
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАЯВЛЕНИЕ МВД ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СМЕРТИ АНРИ АТЕЙБА

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. В связи с публикациями в абхазском сегменте «Фейсбук» информации об обстоятельствах смерти Анри Атейба Министерство внутренних дел РА заявляет:

7 августа 2021 года Анри Атейба был задержан по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции УВД по Гагрскому району и водворён в ИВС.

Прокуратурой Гагрского района Анри Атейба было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 320 (применение насилия опасного для жизни и здоровья) Уголовного Кодекса Республика Абхазии.

Анри Атейба обвинялся в том, что он 5 июля 2021 года примерно в 1 час 30 минут, находясь в г. Гагра по ул. Абазгаа совместно с другими лицами не подчинился законным требованиям работников милиции пройти медицинское освидетельствование и оказал им физическое сопротивление.

8 августа 2021 года от адвоката Игоря Скнарина, защищающего интересы Анри Атейба в прокуратуру Гагрского района поступило заявление о том, что на теле последнего имеются множественные ссадины и просьба назначить соответствующую судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления их происхождения, полагая, что эти повреждения были причинены сотрудниками милиции.

Между тем, 12 августа 2021 года примерно в 1 час 30 минут содержащийся в ИВС УВД по Гагрскому району Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида путем повешения с использованием имеющихся при себе простыней, после чего был транспортирован в Гагрскую центральную районную больницу.

О данном факте сразу же было сообщено в прокуратуру Гагрского района, которой были проведены неотложные следственные действия и начата процессуальная проверка по факту покушения на самоубийство.

В органы МВД решения прокуратуры по заявлению адвоката Игоря Скнарина о применении насилия в отношении Анри Атейба при задержании, а также по факту покушения на самоубийство не поступали.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 14 сентября 2021 19:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАНЕСЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ ЖИТЕЛЮ ГАГРЫ ЗАДЕРЖАН С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ НАРКОТИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.