ЗАЯВЛЕНИЕ МВД ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СМЕРТИ АНРИ АТЕЙБА

7 августа 2021 года Анри Атейба был задержан по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции УВД по Гагрскому району и водворён в ИВС.

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. В связи с публикациями в абхазском сегменте «Фейсбук» информации об обстоятельствах смерти Анри Атейба Министерство внутренних дел РА заявляет:

Прокуратурой Гагрского района Анри Атейба было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 320 (применение насилия опасного для жизни и здоровья) Уголовного Кодекса Республика Абхазии.

Анри Атейба обвинялся в том, что он 5 июля 2021 года примерно в 1 час 30 минут, находясь в г. Гагра по ул. Абазгаа совместно с другими лицами не подчинился законным требованиям работников милиции пройти медицинское освидетельствование и оказал им физическое сопротивление.

8 августа 2021 года от адвоката Игоря Скнарина, защищающего интересы Анри Атейба в прокуратуру Гагрского района поступило заявление о том, что на теле последнего имеются множественные ссадины и просьба назначить соответствующую судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления их происхождения, полагая, что эти повреждения были причинены сотрудниками милиции.

Между тем, 12 августа 2021 года примерно в 1 час 30 минут содержащийся в ИВС УВД по Гагрскому району Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида путем повешения с использованием имеющихся при себе простыней, после чего был транспортирован в Гагрскую центральную районную больницу.

О данном факте сразу же было сообщено в прокуратуру Гагрского района, которой были проведены неотложные следственные действия и начата процессуальная проверка по факту покушения на самоубийство.

В органы МВД решения прокуратуры по заявлению адвоката Игоря Скнарина о применении насилия в отношении Анри Атейба при задержании, а также по факту покушения на самоубийство не поступали.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.