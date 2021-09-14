ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАНЕСЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ ЖИТЕЛЮ ГАГРЫ

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД РА совместно с ОУР Гагрского РУВД задержан подозреваемый в нанесении огнестрельного ранения жителю г. Гагра Бутаев Алан Аликович 1988 г.р.

Преступление имело место в ночь на 12 сентября в г. Гагра по ул. Абазгаа, возле кафе «Серебряный Бриз», когда неустановленным на тот момент лицом из пистолета было нанесено огнестрельное ранение в область бедра и голени потерпевшему Анкваб Александру Юрьевичу 1992 г.р., который впоследствии был доставлен в медицинское учреждение.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.1.ст 217 и п. «д» ч.2 ст. 105 УК РА проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.