КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ БАГНАР-ГЭС

«В последнее время различными общественными, политическими деятелями и журналистами поднимается вопрос о приватизации муниципальной собственности имущественного комплекса Багнар ГЭС в селе Хышха Гагрского района.

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. В связи с распространяемой в различных СМИ и соцсетях информацией относительно приватизации имущественного комплекса Багнар-ГЭС, Администрация Гагрского района выступила с комментарием:

В ответ на высказываемое мнение о незаконности приватизации малых ГЭС хотим довести до сведения общественности, что согласно Закону РА «О приватизации Республиканской и Муниципальной собственности» в п.12 ст.3 указано, что не подлежат приватизации гидротехнические сооружения, имеющие общегосударственное значение.

Несмотря на то, что в данной статье, на которую ссылаются критики не раскрывается понятие «общегосударственное значение» в Законе РА «Об электроэнергетике» от 2017 г. в п.5 ст.14 указано, что объекты электроэнергетики, непосредственно предназначенные для производства электроэнергии, мощностью свыше 5Мвт. существующие (в том числе нефункционирующие) на дату принятия настоящего закона, являются государственной собственностью и не подлежат приватизации.» Данная статья указанного выше закона дает определение гидротехническим объектам, не подлежащим приватизации. Т.е. законодатель дает четкое определение гидротехническим сооружениям общегосударственного значения, исходя из вырабатываемой мощности гидротехнических сооружений свыше 5Мвт.

Что касается непосредственно имущественного комплекса Багнар ГЭС, согласно технической характеристике, мощность данной гидроэлектростанции составляла 2,4 Мвт, следовательно данный объект не попадает в перечень объектов Республиканской и Муниципальной собственности, не подлежащих приватизации.

Относительно вопросов стоимости объекта и освещения в СМИ факта приватизации Багнар ГЭС, информация о приватизации данного объекта в соответствии со ст.12 Закона РА «О приватизации Республиканской и Муниципальной собственности» была опубликована в районных СМИ, а именно в официальном органе информации Администрации Гагрского района газете «Гагрский вестник» и на официальном сайте Администрации Гагрского района.

Начальная стоимость объекта установлена в соответствии с Законом РА «О приватизации Республиканской и Муниципальной собственности» и Законом РА «Об оценочной деятельности». Итоговая цена и условия приватизации данного обьекта будут определены по завершению конкурса постоянно действующей комиссией по приватизации Администрации Гагрского района.

Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш уже дал поручение подведомственным структурным подразделениям назначить и провести повторную оценку имущественного комплекса Багнар ГЭС лицензированной независимой оценочной компанией».