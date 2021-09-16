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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ РОССИИ

Новости Четверг, 16 сентября 2021 19:39
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ РОССИИ

Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с руководителем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым.

Во встрече приняли участие вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, заместитель министра Артур Сарибекян.

Обсуждались вопросы рыболовли в Черном море, государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, создания благоприятных факторов для формирования популяций рыб.

Стороны согласились регулярно поддерживать связь на уровне межведомственных взаимоотношений, совместно дорабатывать законопроект, касающийся норм и правил добычи водных биологических ресурсов в Абхазии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 16 сентября 2021 19:42

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