АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ РОССИИ

Во встрече приняли участие вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, заместитель министра Артур Сарибекян.

Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с руководителем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым.

Обсуждались вопросы рыболовли в Черном море, государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, создания благоприятных факторов для формирования популяций рыб.

Стороны согласились регулярно поддерживать связь на уровне межведомственных взаимоотношений, совместно дорабатывать законопроект, касающийся норм и правил добычи водных биологических ресурсов в Абхазии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.