АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ РОССИИ
Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с руководителем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым.
Во встрече приняли участие вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, заместитель министра Артур Сарибекян.
Обсуждались вопросы рыболовли в Черном море, государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, создания благоприятных факторов для формирования популяций рыб.
Стороны согласились регулярно поддерживать связь на уровне межведомственных взаимоотношений, совместно дорабатывать законопроект, касающийся норм и правил добычи водных биологических ресурсов в Абхазии.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.