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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ И КРЫМА

Новости Четверг, 16 сентября 2021 19:38
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В КМ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ И КРЫМА

Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с заместителем Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Республики Абхазия и Республики Крым Георгием Мурадовым. 

Во встрече принял участие вице-премьер, министр сельского хозяйства, сопредседатель абхазо-крымской комиссии Беслан Джопуа. 

На встрече речь шла о конкретных проектах, реализуемых в рамках развития взаимоотношений Республики Абхазия и Республики Крым. Стороны обменялись данными об объемах реализации плана мероприятий, утверждённого заседанием комиссии, обсудили организацию предстоящего ежегодного заседания комиссии, которое пройдёт во втором квартале 2022 года в Крыму. 

Наметили новые актуальные вопросы развития сотрудничества с учетом обоюдных интересов. Предложенные направления взаимодействия будут проработаны и войдут в повестку будущего заседания межправительственной комиссии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 16 сентября 2021 19:39

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