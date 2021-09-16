В КМ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ И КРЫМА

Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с заместителем Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Республики Абхазия и Республики Крым Георгием Мурадовым.

Во встрече принял участие вице-премьер, министр сельского хозяйства, сопредседатель абхазо-крымской комиссии Беслан Джопуа.

На встрече речь шла о конкретных проектах, реализуемых в рамках развития взаимоотношений Республики Абхазия и Республики Крым. Стороны обменялись данными об объемах реализации плана мероприятий, утверждённого заседанием комиссии, обсудили организацию предстоящего ежегодного заседания комиссии, которое пройдёт во втором квартале 2022 года в Крыму.

Наметили новые актуальные вопросы развития сотрудничества с учетом обоюдных интересов. Предложенные направления взаимодействия будут проработаны и войдут в повестку будущего заседания межправительственной комиссии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.