ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 26477 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 425 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 102 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.