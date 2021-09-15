ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 26477 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 425 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 102 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 70 и 62 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26477 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21820 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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