РУКОВОДСТВО ВЫСОКОГОРНОГО СЕЛА ПСХУ БУДЕТ ПОМОГАТЬ «ПЛАТФОРМЕ» РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТ «КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ»

Встреча прошла в рамках двухдневной гуманитарной миссии в высокогорное село Псху, организованной Представительством Россотрудничества в Абхазии, совместно с туристической платформой Хорстрип при поддержке и содействии МКДЦ «Дом Москвы в Сухуме», общественной организацией «Центр правозащиты российских граждан в Абхазии» и культурного фонда «Платформа».

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов договорился с главой села Псху Петром Новинкиным о тесном взаимодействии в реализации историко-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвящённого 80-летию Битвы за Кавказ.

Также культурный фонд «Платформа» провел в селе съемки видеоролика, приуроченного 78-ой годовщине окончания Битвы за Кавказ. В основе его сюжета лежит история дома в селе Псху, который некоторое время был использован в качестве штаба фашистских захватчиков.

Во время визита московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме провел церемонию возложения цветов к памятнику павших воинов в селе Псху, приуроченную к 78-ой годовщине окончания Битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне (9 октября 1943 г.). Представитель «Дома Москвы» Мария Соя напомнила, что данный памятник был восстановлен в 2018 году при финансовой поддержке Правительства Москвы.

Напомним, что культурный фонд «Платформа»в конце апреля 2021 года презентовал масштабный проект «Кавказский фронт», посвященный 80-летию Битвы за Кавказ. Основные его мероприятия пройдут в 2022-2023 годах.

В 2022 году исполняется 80 лет с момента начала одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - битвы за Кавказ (25 июля 1942 - 9 октября 1943). Одним из основных очагов сопротивления немецко-фашистским войскам на юге СССР стали перевалы абхазского участка Главного Кавказского хребта - Клухорский, Марухский и Санчарский. В ходе боев смертью храбрых пали десятки тысяч солдат и офицеров РККА. Останки около 15 тысяч из них до сих пор остаются лежать не погребёнными на перевалах, в ущельях и на склонах гор.

31 июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 9 октября объявлено Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).