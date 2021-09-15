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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Новости Среда, 15 сентября 2021 19:32
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр  Абхазии Александр Анкваб встретился с первым вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко.

Во встрече принимал участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в разных областях, в том числе в сферах, курируемых Алексеенко – строительство, архитектура, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

Договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 15 сентября 2021 19:38

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