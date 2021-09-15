АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Во встрече принимал участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в разных областях, в том числе в сферах, курируемых Алексеенко – строительство, архитектура, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

Договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.