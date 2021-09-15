АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с первым вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко.
Во встрече принимал участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в разных областях, в том числе в сферах, курируемых Алексеенко – строительство, архитектура, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.
Договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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