 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ 7-АЯ СЕССИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Новости Среда, 15 сентября 2021 19:30
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ 7-АЯ СЕССИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. 16-17 сентября пройдёт Седьмая сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству.

В соответствии с Соглашением от 16 октября 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства заседания Комиссии проводятся по мере необходимости поочередно на территории государств.

В рамках работы Комиссии стороны обсудят в 2021 году состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки.

Будет также рассмотрен вопрос о возможном общем допустимом улове хамсы в зимнюю путину и об условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота Российской Федерации в водах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия.

Работа сессии пройдёт под председательством вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа и руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Рулева.

Мероприятие открыто для представителей средств массовой информации.

Место и время проведения: г. Сухум, Проспект Леона, д. 9 (конференц-зал делового центра «Ривьера»), в 10:00.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 15 сентября 2021 19:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОКУРАТУРОЙ ГАГРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МВД АБХАЗИИ АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.