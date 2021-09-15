В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ 7-АЯ СЕССИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. 16-17 сентября пройдёт Седьмая сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству.
В соответствии с Соглашением от 16 октября 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства заседания Комиссии проводятся по мере необходимости поочередно на территории государств.
В рамках работы Комиссии стороны обсудят в 2021 году состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки.
Будет также рассмотрен вопрос о возможном общем допустимом улове хамсы в зимнюю путину и об условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота Российской Федерации в водах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия.
Работа сессии пройдёт под председательством вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа и руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Рулева.
Мероприятие открыто для представителей средств массовой информации.
Место и время проведения: г. Сухум, Проспект Леона, д. 9 (конференц-зал делового центра «Ривьера»), в 10:00.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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