В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ 7-АЯ СЕССИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. 16-17 сентября пройдёт Седьмая сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству.

В соответствии с Соглашением от 16 октября 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства заседания Комиссии проводятся по мере необходимости поочередно на территории государств.

В рамках работы Комиссии стороны обсудят в 2021 году состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки.