ПРОКУРАТУРОЙ ГАГРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. На основании материалов проверки сообщения о преступлении, в том числе результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из Управления собственной безопасности МВД РА, прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагрскому району капитана милиции Багателия Х.В., оперуполномоченного ОУР УВД по Гагрскому району младшего лейтенанта милиции Аншба Т.Р., участкового уполномоченного милиции УУМ МОБ УВД по Гагрскому району младшего лейтенанта милиции Джалагония Д.Ю. и иных неустановленных сотрудников УВД по Гагрскому району по факту превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств, совершенного при следующих обстоятельствах:

7 апреля 2021 года, заступив на суточное дежурство, старший оперативно-следственной группы Багателия Х.В. совместно с членами оперативной группы Аншба Т.Р., Джалагония Д.Ю. и неустановленными сотрудниками УВД по Гагрскому району, находясь при исполнении своих должностных полномочий, осуществляя патрулирование территории Гагрского района, вблизи смотровой площадки, в горной местности Мамзышха, задержали гражданина Российской Федерации Русских Артема Александровича по подозрению в сбыте путем производства тайных закладок наркотических средств, и примерно в 18:20 час доставили в УВД по Гагрскому району, где в одном из служебных кабинетов Багателия Х.В., в нарушение требований ст.ст.6-8 Закона РА «Об оперативно-розыскной деятельности», в отсутствие понятых произвел личный досмотр Русских А.А., и не задокументировав произведенное оперативное мероприятие, при наличии документа, удостоверяющего личность, нарушив конституционные права последнего, оперуполномоченный ОУР УВД по Гагрскому району Аншба Т.Р. водворил Русских А.А. в ИВС УВД по Гагрскому району, которого освободили к 23:00 часам.

В последующем в тот же день, сотрудники УВД по Гагрскому району вновь задержали последнего и находившихся с ним супругу Морозову Дарью Сергеевну, подругу Салмину Полину Андреевну и доставили в отделение милиции, где в нарушение действующего законодательства, без составления соответствующих документов провели их опрос и личный досмотр, а также с участием Русских А.А. обследование их гостевого номера в гостевом доме «Black-Sea», расположенном в г.Гагра. Вернувшись в УВД по Гагрскому району, в одном из служебных кабинетов Багателия Х.В., Аншба Т.Р., Джалагония Д.Ю. и неустановленные сотрудники УВД по Гагрскому району умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских А.А. путем нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела, а также с целью его устрашения, демонстрируя огнестрельное оружие – пистолет неустановленного образца, сопровождая угрозами расправы, после чего вывезли его в неустановленное следствие место – пустырь на территории Гагрского района, где с применением специальных средств – резиновой дубинки нанесли удары в различные части тела, в результате чего причинили телесные повреждения Русских А.А. в виде кровоподтеков и ссадин, тем самым существенно нарушили права и законные интересы граждан в виде грубого нарушения права на неприкосновенность личности, государственную защиту прав и свобод, достоинство личности, недопущения применения насилия и другого унижающего человеческое достоинство обращения, а также охраняемые законом интересы общества и государства, причинив ущерб престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников УВД по Гагрскому району.

Приказом министра внутренних дел Республики Абхазия сотрудники УВД по Гагрскому району Багателия Х.В.,Джалагония Д.Ю. отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.