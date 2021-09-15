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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ О ФАКТУ СМЕРТИ АНРИ АТЕЙБА

Новости Среда, 15 сентября 2021 15:22
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СООБЩЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ О ФАКТУ СМЕРТИ АНРИ АТЕЙБА

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Республики Абхазия, в связи со смертью 14 сентября 2021 года обвиняемого Атейба Анри Леонидовича в медицинском учреждении сообщает:

12 августа 2021 года в 01:30 час в прокуратуру Гагрского района поступило сообщение об обнаружении в изоляторе временного содержания Управления внутренних дел по Гагрскому району РА повешенным Атейба Анри Леонидовича. В тот же день, в бессознательном состоянии он был доставлен в реанимационное отделение Гагрской районной больницы, а затем, в связи с тяжелым состоянием – кома 1-2 ст. Транспортирован в Республиканскую больницу МЗ РА.

В 16 часов для дальнейшего лечения на реанимобиле Атейба вывезен в сопредельное государство.

14 сентября 2021 года Атейба А.Л., не приходя в сознание, скончался.

По данному факту прокуратурой Гагрского района проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза.

Атейба А.Л. был задержан прокуратурой Гагрского района 07 августа 2021 года по подозрению в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти – начальника отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

10 августа 2021 года Гагрским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования, 09 августа 2021 года судебно-медицинским экспертом было проведено освидетельствование подозреваемого Атейба А.Л., в ходе которого не обнаружены повреждения, причинившие вреда здоровью.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 15 сентября 2021 15:25

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