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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 15 сентября 2021 15:14
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Джансух Нанба и председатель правления КБ «АМРА-БАНК» Нестор Дамениа подписали соглашение «О сотрудничестве и информационном взаимодействии», целью которого является контроль за соблюдением законодательства Республики Абхазия о налогах и сборах.

Согласно документу, МНС РА получит доступ к актуальной информации об открытии/закрытии банковских счетов налогоплательщиков, оборотах по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей.

Соглашение предусматривает обмен информацией через программные продукты МНС и «АМРА-БАНКА». Это ускорит процесс обмена информацией между банком и налоговыми органами, что существенно влияет на качество и своевременность администрирования налоговых платежей.

МНС РА также намерено подписать подобные документы и с другими кредитными организациями (банками) Республики Абхазия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 15 сентября 2021 15:26

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