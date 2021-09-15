ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Джансух Нанба и председатель правления КБ «АМРА-БАНК» Нестор Дамениа подписали соглашение «О сотрудничестве и информационном взаимодействии», целью которого является контроль за соблюдением законодательства Республики Абхазия о налогах и сборах.

Согласно документу, МНС РА получит доступ к актуальной информации об открытии/закрытии банковских счетов налогоплательщиков, оборотах по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей.

Соглашение предусматривает обмен информацией через программные продукты МНС и «АМРА-БАНКА». Это ускорит процесс обмена информацией между банком и налоговыми органами, что существенно влияет на качество и своевременность администрирования налоговых платежей.

МНС РА также намерено подписать подобные документы и с другими кредитными организациями (банками) Республики Абхазия.