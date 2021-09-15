 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Среда, 15 сентября 2021 15:11
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра при попытке реализации товара в торговом объекте, подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Республики Абхазия. В результате досмотра была обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 400 шт.  

На таможенном посту «Псоу» ГТК в ходе реализации оперативной информации остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра салонного отделения была обнаружена табачная продукция без акцизных марок в количестве 4 600 шт.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК, совместно с должностными лицами СГБ Абхазии, в ходе реализации оперативной информации в г. Гудаута подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 40 000 шт. 

image-14-09-21-04-17.jpeg

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Абаакыт Галского района подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена и изъята агрохимия с маркировкой на грузинском языке в количестве 7 л., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнут проверке торговый объект. Обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 580 шт.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено автотранспортное средство, зарегистрированное на территории иностранного государства, ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия и помещенное под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

  

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 15 сентября 2021 15:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ОТ ЧЕЧНИ ПЕРЕДАНЫ РАЙОННЫМ БОЛЬНИЦАМ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.