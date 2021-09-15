ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

На таможенном посту «Псоу» ГТК в ходе реализации оперативной информации остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра салонного отделения была обнаружена табачная продукция без акцизных марок в количестве 4 600 шт.

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра при попытке реализации товара в торговом объекте, подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Республики Абхазия. В результате досмотра была обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 400 шт.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК, совместно с должностными лицами СГБ Абхазии, в ходе реализации оперативной информации в г. Гудаута подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 40 000 шт.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Абаакыт Галского района подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена и изъята агрохимия с маркировкой на грузинском языке в количестве 7 л., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнут проверке торговый объект. Обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 580 шт.



Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено автотранспортное средство, зарегистрированное на территории иностранного государства, ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия и помещенное под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.



По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.