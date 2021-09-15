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Абхазия Информ

ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ОТ ЧЕЧНИ ПЕРЕДАНЫ РАЙОННЫМ БОЛЬНИЦАМ ОЧАМЧЫРЫ И НОВОГО АФОНА

Новости Среда, 15 сентября 2021 13:47
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ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ОТ ЧЕЧНИ ПЕРЕДАНЫ РАЙОННЫМ БОЛЬНИЦАМ ОЧАМЧЫРЫ И НОВОГО АФОНА

Сухум. 15 сентября 2021. Абхазия-Информ. Две машины скорой помощи, переданные Министерству здравоохранения Абхазии в дар от Чеченской Республики, передали Очамчырской ЦРБ и Новоафонской больнице.

В торжественной церемонии передачи машин участвовали главы администраций Очамчырского района и Нового Афона Беслан Бигвава и Тимур Отырба, главврачи больниц Мадонна Кишмария и Луиза Ардзинба.

Ключи главврачам больниц лично вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

«Мы постепенно обновляем парк наших автомобилей. Те автомобили, которые находятся на балансе, уже практически исчерпали свой срок работы, они уже постарели. Мы получим еще две линейные машины скорой помощи для города Сухум и один реанимобиль», - сказал министр здравоохранения.

Министр поблагодарил руководство Чеченской Республики за оказанную поддержку и отметил, что машины будут использованы на благо наших пациентов.

Главврач Очамчырской ЦРБ Мадонна Кишмария подчеркнула, что у них большой район и приходится часто выезжать по сёлам, чтобы  оказывать медицинскую помощь.

«Бывают случаи, когда нужно срочно перевозить тяжелобольных с Covid-19 в Гудаутскии госпиталь», - сказала Кишмария.

Благодарность руководству Чеченской Республики и Абхазии также выразили Беслан Бигвава и Тимур Отырба. Они отметили, что дополнительные машины скорой помощи очень необходимы в столь тяжелое время пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: Минздрав РА

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