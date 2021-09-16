ОБСУДИЛИ ИНЦИДЕНТЫ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководителями силовых структур – Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры.

В совещании приняли участие заместители руководителя Администрации президента Саида Бутба и Зураб Каджая, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.



На встрече обсуждались вопросы, связанные с инцидентами, имевшими место в последнее время в Гагрском районе.

