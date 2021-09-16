ОБСУДИЛИ ИНЦИДЕНТЫ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководителями силовых структур – Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры.
В совещании приняли участие заместители руководителя Администрации президента Саида Бутба и Зураб Каджая, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с инцидентами, имевшими место в последнее время в Гагрском районе.
Глава государства заслушал подробную информацию руководства МВД РА, отметил необходимость максимально ответственной и профессиональной работы правоохранительных структур.
По итогам совещания президент дал ряд поручений МВД РА.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.
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