ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19

«Новых случаев 127, из них взрослых 119. Активных случаев на сегодняшний день 363, выздоровели 9 460 человек и умерло, к сожалению, 163 человека. При детской поликлинике в ковид-кабинете за август принято 475 ребенка, у 311 детей взят ПЦР-анализ, подтвержденных 74. В августе наблюдался спад заболеваемости в сравнении с июлем», – отметила Ирма Воуба.

Начальник Управления здравоохранения Администрации Ирма Воуба проинформировала, что с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом в Сухуме составляет 10 249 человек.

По словам Ирмы Воуба, вакцинация в Сухуме проводится в трех местах – в первой поликлинике, в третьей поликлинике в Синопе, а также в городской клинической больнице. При первом этапе вакцинации «Спутником V» наблюдалась большая активноcть населения, нежели сейчас.

По данным на 14 сентября, в Сухуме «Спутником-Лайт» вакцинировались 1119 человек. Правда, в эту статистику не входят сухумчане, которые прошли вакцинацию в районной поликлинике и в поликлинике Морпорта, которые подотчетны Минздраву.

Мэр поручил руководителю Горздрава эту информацию уточнять, чтобы статистка по привитым сухумчанам была без погрешностей.

Главврач поликлиники №1 г. Сухум Лиана Ампар рассказала, что если раньше вакцинировали до 60 человек в день, то сейчас всего до 10 человек.

«Нужно активизировать работу с населением. Провести разъяснительную работу, что вакцина прошла все стадии апробации, негативных последствий в Абхазии не выявлено, чтобы люди не боялись делать вакцину. У нас нет примеров того, что после вакцинации у человека появились осложнения. Ни один человек из привитых в медучреждения не обращался, не было пациента с жалобами на последствия вакцинации», – сказала Лиана Ампар.

«С учетом того, что идет спад активности по вакцинации, надо усилить работу по информированию населения о преимуществе иммунизации. За этим стоят жизни людей, детей в том числе», – отметил Беслан Эшба.

Главврач Инфекционной больницы Астамур Гуния считает, что незначительный спад количества пациентов в инфекционной больнице обусловлен началом работы мобильного российского военного госпиталя, а не снижением уровня пандемии.

Он отметил, что в последние дни идет тенденция к ухудшению эпидемобстановки. На совещании говорилось, что коллектив инфекционной больницы работает долгое время в авральном режиме, не зная отдыха и отпусков.

«Со вчерашнего дня поступило уже 6 человек. Всего 28 человек в инфекционной больнице, 10 в тяжелом состоянии. В последние дни тенденция к ухудшению эпидемиологической обстановки. В приемном отделении обращаемость увеличилась, очереди на ПЦР-диагностику увеличились в разы, и процент положительных тоже увеличился. Небольшой 15-дневный спад, скорее всего, связан с военным госпиталем. Сильного облегчения тоже мы не почувствовали. Больше 20-ти больных все время. Связано с тем, что в Гудаутском госпитале ограничена госпитализация, там будут обрабатываться помещения больницы. На сегодняшний день у нас не только жители города, а из всей республики – начиная от Цандрипша до Галского района. Вчера госпитализировали восемь больных, позавчера – 6, причем все они поступают тяжелыми. Коллектив работает в прежнем режиме, тяжело, естественно. Но другого выхода у нас нет», – сказал Астамур Гуния.

За весь летний курортный сезон из числа туристов в инфекционную больницу попали только человек пять.

«Туристов среди госпитализированных нет, буквально вчера был выписан один пациент», – сообщил Гуния.

Беслан Эшба интересовался, обеспечена ли инфекционная больница всем необходимым.

Главврач больницы ответил, что нет нехватки в медикаментах и средствах защиты.

«Администрация Сухума и дальше будет поддерживать работу инфекционной больницы. Для нашего города – это главный центр оказания помощи ковид-больным», – сказал Беслан Эшба.

Сухумская инфекционная больница дополнительно финансируется столичной Администрацией.

Начальник Управления образования Администрации столицы Астанда Таркил рассказала, что с 1 сентября, когда начали работать все общеобразовательные школы и дошкольные учреждения города, 8 классов в СШ № 10, 2 и 15 ушли на самоизоляцию.

«В общеобразовательных школах 9876 учащихся и до трех тысяч в дошкольных учреждениях. Из 340 классов по городу 8 классов закрыты на карантин. По статистике прошлого года 50% педагогов переболели ковидом. Лишь 13% педагогов вакцинировались. В СШ № 6 и 14 педагоги активно вакцинируются, чего не можем сказать о других школах. 10 педагогов болеют коронавирусом и 4 педагога на самоизоляции», – сообщила Астанда Таркил.

«Снова пошел рост. Хотел бы, чтобы каждый заострил внимание и предпринял конкретные действия на местах. Прошу держать контакт с Санэпидстанцией. Вести постоянную работу с руководством общеобразовательных школ и детских садов. Наши доктора говорят, что вирус стал агрессивней, люди больше стали тяжелеть. Больше стало болеть детей. Школы и сады стали уязвимы в этом отношении. Надо всем вместе работать, чтобы не допустить большой, серьезной вспышки. Надо держать ситуацию под жестким контролем, потому что мы не можем допустить массового заболевания в этих уязвимых местах», – сказал Беслан Эшба.

Мэр поручил заместителю Астамуру Ашуба установить график проверочных мероприятий по школам и садам, с тем, чтобы проверять систематически, как соблюдаются ограничительные и санитарные нормы.



Об этом сообщает сайт столицы.