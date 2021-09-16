В СЛУЧАЕ МАССОВЫХ НАРУШЕНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, ВСТАНЕТ ВОПРОС О ЗАКРЫТИИ РЫНКОВ ИЛИ ВВЕДЕНИИ ГРАФИКА РАБОТЫ

Мэр столицы призвал ужесточить контроль на рынках, так как это одно из мест массового скопления людей. В случае массовых нарушений ограничительных мер, может встать вопрос о закрытии центрального и вещевого рынков или введении графика работы. Продавцы сами должны быть заинтересованы в соблюдении масочного режима, в том числе и покупателями, иначе их работа прервется. На совещании также отмечалось, что нужны рейдовые мероприятия по кафе, ресторанам и магазинам на предмет соблюдения предписанных правил поведения во время пандемии.

Как сообщили директора рынков, с утра работникам измеряют температуру, а санитарная служба продолжает проводить дезинфекцию на объектах.

Сухум. 16 сентября 2021. Абхазия-Информ. На совещании у мэра Сухума обсуждалась и тема работы центрального рынка и торгового комплекса «Сухумприбор».

«Если сейчас ситуацию не исправить, дальше мы снова встанем в ступор», – сказал мэр.

Беслан Эшба подчеркнул, что также в приоритете соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

«Снова пошли послабления. Водители какое-то время поработали в масках, последнее время они пренебрегают введенными правилами. Если в первую очередь водители не соблюдают масочный режим, машины должны быть поставлены на штрафплощадку», – поручил мэр соответствующим службам.

На совещании констатировали, что, несмотря на то, что ни одного разрешения на проведение массового мероприятия не выдавалось, периодически в городе слышны сигналы свадебных кортежей. Логично, что где-то проводится массовое мероприятие.

Законодательной инициативой администрация не обладает, но в качестве предложения собирается направить в Парламент проект необходимых изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Юридический отдел Администрации готовит проект нормативного документа с перечнем штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает сайт столицы.