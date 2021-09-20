АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик.
Скорик рассказала главе правительства о текущей работе ведомства, ситуации с мониторингом уровня распространения заболеваемости, вакцинировании населения, работе столичной лаборатории и двух новых лабораторий в Гарском и Очамчырском районах.
Две новые лаборатории способны исследовать до 100 проб в день, с момента их запуска обе работают на пределе своих возможностей. Результаты обследования граждане получают в день забора биоматериала.
Скорик сообщила о среднесуточном показателе заболеваемости за последнее время, отметив, что от пикового значения в июле (196 человек за 20 июля) распространение заболеваемости снизилось к текущему дню на 221%.
По мнению эпидемиолога это – результат ограничительных мер, утверждённых президентом, и их соблюдения.
«Сегодня уровень заболеваемости снижен благодаря нескольким факторам – вакцинированию, соблюдению ограничительных мер по части проведения массовых мероприятий, более ответственному отношению граждан к санитарным требованиям. Согласно прогнозу специалистов нашей службы, для того чтобы удержать контроль над распространением COVID-19 с наступлением осенне-зимнего периода, когда приближается также период повышенной заболеваемости сезонными ОРВИ, ОРЗ, нам как никогда вместе с населением нужно понять, что запрет на проведение торжественных и прочих массовых мероприятий нужно соблюдать и далее, а траурные мероприятия проводить в очень узком формате», – заключила Людмила Скорик.
Отдельное внимание было уделено теме распространения заболевания и угрозе возникновения очагов в образовательных учреждениях.
Главный санитарный врач сообщила, что команда СЭС совместно с Минздравом наблюдали данные детской заболеваемости. Согласно мониторингу, за 20 дней сентября средний уровень подтверждённых случаев заболевания детей не превышал 12 человек в сутки по стране. 246 детей за 20 дней. За аналогичный период в 2020 году заболело 452 ребёнка (до 17 лет).
«Возобновление учебного процесса в школах не добавило нагрузки лечебным учреждениям и системе здравоохранения», – заверила Скорик.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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